Якою буде погода в Україні 21 квітня — чи варто очікувати дощів

Люди з парасолями під дощем у Києві. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 21 квітня, в Україні знову дощитиме. Найбільше опадів очікується на південному сході, там синоптики попереджають про грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні 21 квітня

Упродовж дня, 21 квітня, в Україні буде хмарно з проясненнями. У південній частині, центральних та східних областях помірний дощ, вдень на південному сході подекуди грози. На решті території місцями невеликий дощ.

Зазначається, що вітер буде північний, північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-9°, вдень 10-15°, на Закарпатті до 19°.

На високогір'ї Карпат невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла.

Прогноз погоди на 21 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди по Київщині на 21 квітня

21 квітня на Київщині буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, проте вдень місцями буде невеликий дощ.

Вітер північно-східний 7-12 м/с.

Температура по області вночі 4-9°, вдень 10-15°;

у Києві вночі 5-7°, вдень 12-14°.

Температура повітря в інших регіонах України

Бахмут: +10-12°C, хмарно, помірний дощ;

Київ: +8-10°C, хмарно з проясненнями, помірний дощ;

Львів: +10-12°C, хмарно з проясненнями, невеликий дощ;

Одеса: +9-11°C, хмарно, помірний дощ;

Дніпро: +9-11°C, хмарно з проясненнями, помірний дощ;

Харків: +7-9°C, хмарно, помірний дощ;

Луганськ: +9-120°C, хмарно, помірний дощ;

Донецьк: +10-12°C, хмарно, помірний дощ;

Крим: +9-10°C, хмарно, помірний дощ.

Карта температури повітря в Україні 21 квітня. Фото: Метеопрог

А за прогнозами Гісмете о, максимальна позначка на термометрах 21 квітня буде 16°C у Львові. Загалом в Україні протягом дня очіку ється тепла погода з дощами та невеликими грозами.

Карта температури повітря в Україні 21 квітня. Фото: Гісметео

Сніголавинна небезпека в Карпатах

За прогнозами синоптиків, значна сніголавинна небезпека (III рівень) у зв'язку з відлигою упродовж 20-21 квітня очікується на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. У ці дні радять утриматись від походів на високогір'я.

Окрім того, помірна сніголавинна небезпека (II рівень) очікується на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

Сніголавинна небезпека в Карпах 20-21 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні гідрологічні явища

Зазначається, що упродовж 20-21 квітня на Верхньому Дніпрі в межах країни рівень води утримуватиметься близьким до максимальної позначки піка весняного водопілля зі збереженням затоплення заплави, порушенням транспортного сполучення, обтопленням та відрізанням від основних шляхів сполучення, частковим затопленням окремих населених пунктів та початковим затопленням житлових будинків в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (III рівень небезпеки — червоний).

Окрім того, 20-21 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій та понижених ділянок у ряді населених пунктів на Кременчуцькому водосховищі у Черкаській області (ІІІ рівень небезпеки — червоний).

Також у ці дні внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, на р. Дніпро у м. Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів (II рівень небезпеки — помаранчевий).

"20-21 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій та понижених ділянок у ряді населених пунктів на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському водосховищах у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях (II рівень небезпеки — помаранчевий). Можливе початкове затоплення заплавних територій на Каховському водосховищі у ряді населених пунктів у Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях (II рівень небезпеки — помаранчевий), — розповідають синоптики.

Окрім того, на ділянці Десни нижче с.Розльоти в межах Чернігівської області продовжиться ріст рівнів води на 2-10 см за добу, з подальшим затопленням заплави, територій ряду сіл, обтопленням сіл водою та порушенням транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області, частковим затопленням присадибних ділянок та можливо початковим затопленням окремих будинків у Корюківському районі Чернігівської області (II рівень небезпеки — помаранчевий). У м.Чернігів подальше затоплення територій міського пляжу, садово-дачної забудови, доріг на заплаві у м.Чернігів (район Кордівка) (I рівень небезпеки — жовтий).

Також на р. Снов утримуватиметься затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області (II рівень небезпеки — помаранчевий).

Небезпечні гідрологічні явища в Україні 20-21 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, останніми днями спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.

Додамо, паводок у Києві вже кілька днів поспіль йде на спад. Станом на ранок 19 квітня рівень води в річці Дніпро в межах столиці становить 9 343 см за Балтійською системою. Це на 7 см менше, ніж минулої доби.