Прогноз погоды на 22 октября.

Туман в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье украинцев ожидает прохладная погода. Впрочем, обойдется без осадков. А вот чего действительно следует опасаться — так это сильного тумана.

Такой прогноз дали в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Украине 22 октября

В этот день украинцев ожидает облачная с прояснениями погода. В западных областях местами небольшой, в Закарпатье умеренный дождь; на остальной территории без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный и юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха будет низкой.

температура ночью +8...+13 °С, на западе и юге страны до +16 °С;

днем +18...+23 °С, в Одесской, Николаевской и в Крыму +22...+27 °С;

в восточных, Черниговской, Сумской и Полтавской областях ночью +3...+8 °С тепла, днем +12...+17 °С.

Погода в Украине 22 октября. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают

Киевcкую область ожидают опасные метеорологические явления. Ночью и утром 22 октября сильный туман, видимость составит 200-500 м.

Объявлен первый уровень опасности.

Предупреждение о тумане на Киевщине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 22 октября

В Киеве и области погода будет облачной с прояснениями. Обойдется без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области:

температура по области ночью +8...+13 °С тепла;

днем +18...+23 °С;

в Киеве ночью +8...+10 °С, днем около +20 °С.

Прогноз погоды в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, ранее мы писали, что на выходных львовяне смогут насладиться последними тёплыми осенними днями. По предварительным прогнозам Укргидрометцентра температура воздуха поднимется до +23 °C тепла. Без существенных осадков.