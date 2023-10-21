Прогноз погоды на 22 октября.

В Укргидрометцентре предостерегли, какие области завтра накроет густой туман
В воскресенье украинцев ожидает прохладная погода. Впрочем, обойдется без осадков. А вот чего действительно следует опасаться — так это сильного тумана.
Такой прогноз дали в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 22 октября
В этот день украинцев ожидает облачная с прояснениями погода. В западных областях местами небольшой, в Закарпатье умеренный дождь; на остальной территории без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный и юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха будет низкой.
- температура ночью +8...+13 °С, на западе и юге страны до +16 °С;
- днем +18...+23 °С, в Одесской, Николаевской и в Крыму +22...+27 °С;
- в восточных, Черниговской, Сумской и Полтавской областях ночью +3...+8 °С тепла, днем +12...+17 °С.
Синоптики предупреждают
Киевcкую область ожидают опасные метеорологические явления. Ночью и утром 22 октября сильный туман, видимость составит 200-500 м.
Объявлен первый уровень опасности.
Погода в Киевской области 22 октября
В Киеве и области погода будет облачной с прояснениями. Обойдется без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха в Киевской области:
- температура по области ночью +8...+13 °С тепла;
- днем +18...+23 °С;
- в Киеве ночью +8...+10 °С, днем около +20 °С.
Напомним, ранее мы писали, что на выходных львовяне смогут насладиться последними тёплыми осенними днями. По предварительным прогнозам Укргидрометцентра температура воздуха поднимется до +23 °C тепла. Без существенных осадков.
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