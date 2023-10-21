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В Укргідрометцентрі застерегли, які області завтра вкриє густий туман

21 жовтня 2023 22:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди на 22 жовтня — сильний туман
Туман в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В неділю на українців чекає прохолодна погода. Втім, обійдеться без опадів. А от чого справді слід остерігатися — так це сильного туману.

Такий прогноз дали в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 22 жовтня

Цього дня українців очікує хмарна з проясненнями погода. У західних областях місцями невеликий, на Закарпатті помірний дощ; на решті території без опадів. Вночі та вранці в Україні місцями туман.

Вітер південний та південно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря буде низькою.

  • температура вночі +8...+13 °С, на заході та півдні країни до +16 °С;
  • вдень +18...+23 °С, на Одещині, Миколаївщині та у Криму +22...+27 °С;
  • у східних, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях вночі +3...+8 °С тепла, вдень +12...+17 °С.
Погода в Україні
Погода в Україні 22 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

На Київщину очікують небезпечні метеорологічні явища. Вночі та вранці 22 жовтня буде сильний туман, видимість складатиме 200-500 м.

Оголошено перший рівень небезпеки.

Туман
Попередження про туман на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 22 жовтня

В Києві та області погода буде хмарною з проясненнями. Обійдеться без опадів. Вночі і вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря на Київщині:

  • температура по області вночі +8...+13 °С тепла;
  • вдень +18...+23 °С;
  • у Києві вночі +8...+10 °С, вдень близько +20 °С.
Погода на Київщині
Прогноз погоди на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше ми писали, що на вихідних львів'яни зможуть насолодитися останніми теплими осінніми днями. За попередніми прогнозами Укргідрометцентру, температура повітря підніметься до +23 °C тепла. Без істотних опадів.

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