Прогноз погоди на 22 жовтня — сильний туман

В Укргідрометцентрі застерегли, які області завтра вкриє густий туман
В неділю на українців чекає прохолодна погода. Втім, обійдеться без опадів. А от чого справді слід остерігатися — так це сильного туману.
Такий прогноз дали в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 22 жовтня
Цього дня українців очікує хмарна з проясненнями погода. У західних областях місцями невеликий, на Закарпатті помірний дощ; на решті території без опадів. Вночі та вранці в Україні місцями туман.
Вітер південний та південно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря буде низькою.
- температура вночі +8...+13 °С, на заході та півдні країни до +16 °С;
- вдень +18...+23 °С, на Одещині, Миколаївщині та у Криму +22...+27 °С;
- у східних, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях вночі +3...+8 °С тепла, вдень +12...+17 °С.
Синоптики попереджають
На Київщину очікують небезпечні метеорологічні явища. Вночі та вранці 22 жовтня буде сильний туман, видимість складатиме 200-500 м.
Оголошено перший рівень небезпеки.
Погода на Київщині 22 жовтня
В Києві та області погода буде хмарною з проясненнями. Обійдеться без опадів. Вночі і вранці місцями туман.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря на Київщині:
- температура по області вночі +8...+13 °С тепла;
- вдень +18...+23 °С;
- у Києві вночі +8...+10 °С, вдень близько +20 °С.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на вихідних львів'яни зможуть насолодитися останніми теплими осінніми днями. За попередніми прогнозами Укргідрометцентру, температура повітря підніметься до +23 °C тепла. Без істотних опадів.
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