Прогноз погоди на 22 жовтня — сильний туман

Туман в Києві. Фото: Новини.LIVE

В неділю на українців чекає прохолодна погода. Втім, обійдеться без опадів. А от чого справді слід остерігатися — так це сильного туману.

Такий прогноз дали в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 22 жовтня

Цього дня українців очікує хмарна з проясненнями погода. У західних областях місцями невеликий, на Закарпатті помірний дощ; на решті території без опадів. Вночі та вранці в Україні місцями туман.

Вітер південний та південно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря буде низькою.

температура вночі +8...+13 °С, на заході та півдні країни до +16 °С;

вдень +18...+23 °С, на Одещині, Миколаївщині та у Криму +22...+27 °С;

у східних, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях вночі +3...+8 °С тепла, вдень +12...+17 °С.

Погода в Україні 22 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

На Київщину очікують небезпечні метеорологічні явища. Вночі та вранці 22 жовтня буде сильний туман, видимість складатиме 200-500 м.

Оголошено перший рівень небезпеки.

Попередження про туман на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 22 жовтня

В Києві та області погода буде хмарною з проясненнями. Обійдеться без опадів. Вночі і вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря на Київщині:

температура по області вночі +8...+13 °С тепла;

вдень +18...+23 °С;

у Києві вночі +8...+10 °С, вдень близько +20 °С.

Прогноз погоди на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше ми писали, що на вихідних львів'яни зможуть насолодитися останніми теплими осінніми днями. За попередніми прогнозами Укргідрометцентру, температура повітря підніметься до +23 °C тепла. Без істотних опадів.