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В Укргидрометцентре предупредили о ненастье: какой будет погода в Украине завтра

9 августа 2023 21:52
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине 10 августа
Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 10 августа, в Украине ожидается комфортная летняя погода. Однако в подавляющем большинстве областей возможны кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 10 августа

Следовательно, завтра в Украине переменная облачность. Ночью без осадков. Однако днем в восточных, юго-восточных и Полтавской областях возможны кратковременные дожди с грозами. Такие же осадки следует ожидать в большинстве западных регионов.

Ветер преимущественно северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +10+15°С;
  • днем +22+27°С;
  • в западных областях +19+24°С;
  • в южных и восточных областях ночью +15+20°С, днем +25+30°С.
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Погода в Украине 10 августа. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение Укргидрометцентра

Кроме того, синоптики предупреждают об опасных гидрометеорологических явлениях в Украине 10 августа.

"Днем 10 августа в восточных, юго-восточных и Полтавской областях грозы. Первый уровень опасности, желтый", — говорится в сообщении.

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Предупреждение о гидрометеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 10 августа

По словам синоптиков, в столице и области завтра ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • в области ночью +10+15°С, днем +22+27 °С;
  • в Киеве ночью +12+14°С, днем +24+26°С.

Напомним, ранее мы писали, что по прогнозам Украинского гидрометцентра, погода в августе этого года будет теплее нормы. Средняя месячная температура предполагается +20+25°С.

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