Прогноз погоды в Украине 10 августа

В Укргидрометцентре предупредили о ненастье: какой будет погода в Украине завтра
Сегодня, 10 августа, в Украине ожидается комфортная летняя погода. Однако в подавляющем большинстве областей возможны кратковременные дожди и грозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 10 августа
Следовательно, завтра в Украине переменная облачность. Ночью без осадков. Однако днем в восточных, юго-восточных и Полтавской областях возможны кратковременные дожди с грозами. Такие же осадки следует ожидать в большинстве западных регионов.
Ветер преимущественно северо-восточный 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +10+15°С;
- днем +22+27°С;
- в западных областях +19+24°С;
- в южных и восточных областях ночью +15+20°С, днем +25+30°С.
Предупреждение Укргидрометцентра
Кроме того, синоптики предупреждают об опасных гидрометеорологических явлениях в Украине 10 августа.
"Днем 10 августа в восточных, юго-восточных и Полтавской областях грозы. Первый уровень опасности, желтый", — говорится в сообщении.
Погода в Киеве и области 10 августа
По словам синоптиков, в столице и области завтра ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- в области ночью +10+15°С, днем +22+27 °С;
- в Киеве ночью +12+14°С, днем +24+26°С.
Напомним, ранее мы писали, что по прогнозам Украинского гидрометцентра, погода в августе этого года будет теплее нормы. Средняя месячная температура предполагается +20+25°С.