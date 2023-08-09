Прогноз погоди в Україні 10 серпня

В Укргідрометцентрі попередили про негоду: якою буде погода в Україні завтра
Завтра, 10 серпня, в Україні очікується комфортна літня погода. Однак, у переважній більшості областей можливі короткочасні дощі та грози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 10 серпня
Відтак, завтра в Україні буде мінлива хмарність. Вночі без опадів. Однак, вдень у східних, південно-східних та Полтавській областях можливі короткочасні дощі з грозами. Такі ж опади слід очікувати у більшості західних регіонів.
Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +10+15°С;
- вдень +22+27°С;
- в західних областях +19+24°С;
- у південних та східних областях вночі +15+20°С, вдень +25+30°С.
Попередження Укргідрометцентру
Окрім цього, синоптики попереджують про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні 10 серпня.
"Вдень 10 серпня у східних, південно-східних та Полтавській областях грози. Перший рівень небезпечності, жовтий", — йдеться у повідомленні.
Погода у Києві та області 10 серпня
За словами синоптиків, у столиці та області завтра очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- в області вночі +10+15°С, вдень +22+27°С;
- в Києві вночі +12+14°С, вдень +24+26°С.
Нагадаємо, раніше ми писали, що за прогнозами Українського гідрометцентру, погода в серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається +20+25°С.