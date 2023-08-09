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В Укргідрометцентрі попередили про негоду: якою буде погода в Україні завтра

9 серпня 2023 21:52
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 10 серпня
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 10 серпня, в Україні очікується комфортна літня погода. Однак, у переважній більшості областей можливі короткочасні дощі та грози. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

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Погода в Україні 10 серпня

Відтак, завтра в Україні буде мінлива хмарність. Вночі без опадів. Однак, вдень у східних, південно-східних та Полтавській областях можливі короткочасні дощі з грозами. Такі ж опади слід очікувати у більшості західних регіонів. 

Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +10+15°С;
  • вдень +22+27°С;
  • в західних областях +19+24°С;
  • у південних та східних областях вночі +15+20°С, вдень +25+30°С.
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Погода в Україні 10 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження Укргідрометцентру

Окрім цього, синоптики попереджують про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні 10 серпня. 

"Вдень 10 серпня у східних, південно-східних та Полтавській областях грози. Перший рівень небезпечності, жовтий", — йдеться у повідомленні. 

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Попередження про гідрометеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області 10 серпня

За словами синоптиків, у столиці та області завтра очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається. 

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • в області вночі +10+15°С, вдень +22+27°С;
  • в Києві вночі +12+14°С, вдень +24+26°С.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за прогнозами Українського гідрометцентру, погода в серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається +20+25°С.

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