Погода в Украине — прогноз от синоптиков на понедельник, 16 октября

Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине завтра, 16 октября, будет облачно с прояснениями. В большинстве регионов страны будет дождь и станет гораздо холоднее. Детальнее о погоде на 16 октября читайте в нашем материале.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 16 октября

В этот день будет идти дождь. Днем будет дождь в Полтавской области, сильных дождей следует ожидать в Сумской и Харьковской областях.

Осадков не будет ночью только в южных и восточных областях.

Ветер — северо-западный (в юго-восточной части южный), 7-12 м/с.

Утром и днем в Украине порывы ветра ожидаются 15-20 м/с (в северной части местами).

Температура воздуха:

ночью — на юге, востоке и в Днепропетровской области — +6-11 °C, на остальной территории — +3-8 °C, в Карпатах — от +2 до -3 °C;

днем — на юге, востоке и Днепропетровской области — +11-16 °C, на остальной территории — +7-12 °C, в Карпатах — от 0 до +5 °C.

Погода в Украине 16 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 16 октября

В Киеве в этот понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью будет умеренный, местами сильный дождь. Днем ожидается небольшое количество осадков.

Ветер северо-западный — 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в области:

ночью — +3-6 °C;

днем — +7-12 °C.

Температура воздуха в столице:

ночью — +6-8 °C;

днем около +10 °C.

Опасные метеорологические явления

Отмечается, что ночью в центральных и Сумской областях будет сильный дождь.

"Утром и днем 16 октября в Украине (кроме северной части) порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности", — отметили в сообщении.

Опасные метеорологические явления на Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в понедельник, 16 октября, в Одессе ожидается пасмурная погода с прояснениями и умеренными дождями. Ветер будет направлено северо-западное, а временами возможны порывы до 17 м/с. До конца дня осадки упадут и ожидается безоблачная погода, что позволит одесситам насладиться приятным вечером.