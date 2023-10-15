Погода в Україні — прогноз від синоптиків на понеділок, 16 жовтня

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні завтра, 16 жовтня, очікується хмарна погода з проясненнями. В більшості регіонів країни дощитиме та стане значно холодніше. Детальніше про погоду на 16 жовтня читайте в нашому матеріалі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 16 жовтня

В цей день опади очікуються вночі в центрі та на півночі України. Вдень дощитиме у Полтавській області, сильних дощів варто очікувати на Сумщині та Харківщині.

Опадів не буде вночі тільки у південних та східних областях.

Вітер — північно-західний (у південно-східній частині південний), 7-12 м/с.

Вранці та вдень в Україні пориви вітру очікуються — 15-20 м/с (у північній частині місцями).

Температура повітря:

вночі — на півдні, сході та Дніпропетровщині — +6-11 °C, на решті території — +3-8 °C, в Карпатах — від +2 до -3 °C;

вдень — на півдні, сході та Дніпропетровщині — +11-16 °C, на решті території — +7-12 °C, в Карпатах — від 0 до +5 °C.

Погода в Україні 16 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області 16 жовтня

У Києві цього понеділка буде хмарно з проясненнями. Вночі буде помірний, місцями значний дощ. Вдень очікується невелика кількість опадів.

Вітер північно-західний — 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря в області:

вночі — +3-6 °C;

вдень — +7-12 °C.

Температура повітря в столиці:

вночі — +6-8 °C;

вдень — біля +10 °C.

Небезпечні метеорологічні явища

Зазначається, що вночі у центральних та Сумській областях йтиме сильний дощ.

"Вранці та вдень 16 жовтня в Україні (крім північної частини) пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності", — зазначили у повідомленні.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у понеділок, 16 жовтня, в Одесі очікується хмарна погода з проясненнями та помірними дощами. Вітер матиме напрямок північно-західний, а часом можливі пориви до 17 м/с. До кінця дня опади зменшаться та очікується безхмарна погода, що дозволить одеситам насолодитися приємним вечором.