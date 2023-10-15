Погода в Україні — прогноз від синоптиків на понеділок, 16 жовтня

В Укргідрометцентрі попередили про небезпечну погоду на завтра
В Україні завтра, 16 жовтня, очікується хмарна погода з проясненнями. В більшості регіонів країни дощитиме та стане значно холодніше. Детальніше про погоду на 16 жовтня читайте в нашому матеріалі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 16 жовтня
В цей день опади очікуються вночі в центрі та на півночі України. Вдень дощитиме у Полтавській області, сильних дощів варто очікувати на Сумщині та Харківщині.
Опадів не буде вночі тільки у південних та східних областях.
Вітер — північно-західний (у південно-східній частині південний), 7-12 м/с.
Вранці та вдень в Україні пориви вітру очікуються — 15-20 м/с (у північній частині місцями).
Температура повітря:
- вночі — на півдні, сході та Дніпропетровщині — +6-11 °C, на решті території — +3-8 °C, в Карпатах — від +2 до -3 °C;
- вдень — на півдні, сході та Дніпропетровщині — +11-16 °C, на решті території — +7-12 °C, в Карпатах — від 0 до +5 °C.
Погода у Києві та області 16 жовтня
У Києві цього понеділка буде хмарно з проясненнями. Вночі буде помірний, місцями значний дощ. Вдень очікується невелика кількість опадів.
Вітер північно-західний — 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря в області:
- вночі — +3-6 °C;
- вдень — +7-12 °C.
Температура повітря в столиці:
- вночі — +6-8 °C;
- вдень — біля +10 °C.
Небезпечні метеорологічні явища
Зазначається, що вночі у центральних та Сумській областях йтиме сильний дощ.
"Вранці та вдень 16 жовтня в Україні (крім північної частини) пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності", — зазначили у повідомленні.
Нагадаємо, у понеділок, 16 жовтня, в Одесі очікується хмарна погода з проясненнями та помірними дощами. Вітер матиме напрямок північно-західний, а часом можливі пориви до 17 м/с. До кінця дня опади зменшаться та очікується безхмарна погода, що дозволить одеситам насолодитися приємним вечором.
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