Погода в Украине 21 мая, воскресенье

Лето в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украину пришло метеорологическое лето. Но в воскресенье, 21 мая, на Юге и Востоке, в Закарпатской и Черновицкой областях будет дождь, температура воздуха поднимется до +24 градусов.

О погоде на воскресенье рассказала на своей Facebook-странице народная синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

В Украине лето, но с дождем

По словам Наталки Диденко, среднесуточная температура в Украине свидетельствует о том, что на территории нашей страны началось метеорологическое лето.

Вместе с тем, добавила синоптик, продолжительность весны по крайней мере в Киеве превысила климатическую норму на полтора месяца, потому что она началась в середине января.

Несмотря на летнюю погоду, в части регионов Украины в воскресенье, 21 мая, будет дождь.

Дождь будет в южных и восточных регионах (кроме Харьковской области), также в Черновицкой области и на Закарпатье.

Температура воздуха в воскресенье

В ночь с субботы на воскресенье температура воздуха в Украине будет колебаться от +7 до +14.

Холоднее всего будет в северных регионах — Житомирской, Сумской и Черниговской областях.

Самой теплой майская летняя ночь окажется на Юге — Запорожье, Николаев, Одесса, Херсон — и в Донецке.

Днем в Украине станет теплее ориентировочно на десять градусов.

Самый прохладный воскресный день будет на Западе (Ивано-Франковск, Ровно), Севере (Житомир, Сумы) и Харькове. Там термометры покажут +17 градусов.

Теплее всего — до +24 градусов — воздух днем прогреется на Юге, в Херсоне, и на Закарпатье.

Погода в Киеве

В столице в воскресенье будет пасмурно, но без осадков.

Ночью в Киеве будет +8 тепла, днем температура поднимется до +17.

"Наслаждаемся метеорологическим летом, ожидаем календарного, забираем в память красоту весной нынешнего со всеми ее тревогами, потерями, но и с безграничной гордостью и восхищением нашими невероятными людьми", — подчеркнула народная синоптик Наталья Диденко.

Напомним, что Южная Европа готовится к летней рекордной засухе. Некоторые регионы уже страдают от нехватки воды, а фермеры ожидают худших урожаев за десятилетие.