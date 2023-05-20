Погода в Украине 21 мая, воскресенье

В Украине началось лето, но в части областей в воскресенье будет дождь
В Украину пришло метеорологическое лето. Но в воскресенье, 21 мая, на Юге и Востоке, в Закарпатской и Черновицкой областях будет дождь, температура воздуха поднимется до +24 градусов.
О погоде на воскресенье рассказала на своей Facebook-странице народная синоптик Наталья Диденко.
В Украине лето, но с дождем
По словам Наталки Диденко, среднесуточная температура в Украине свидетельствует о том, что на территории нашей страны началось метеорологическое лето.
Вместе с тем, добавила синоптик, продолжительность весны по крайней мере в Киеве превысила климатическую норму на полтора месяца, потому что она началась в середине января.
Несмотря на летнюю погоду, в части регионов Украины в воскресенье, 21 мая, будет дождь.
Дождь будет в южных и восточных регионах (кроме Харьковской области), также в Черновицкой области и на Закарпатье.
Температура воздуха в воскресенье
В ночь с субботы на воскресенье температура воздуха в Украине будет колебаться от +7 до +14.
Холоднее всего будет в северных регионах — Житомирской, Сумской и Черниговской областях.
Самой теплой майская летняя ночь окажется на Юге — Запорожье, Николаев, Одесса, Херсон — и в Донецке.
Днем в Украине станет теплее ориентировочно на десять градусов.
Самый прохладный воскресный день будет на Западе (Ивано-Франковск, Ровно), Севере (Житомир, Сумы) и Харькове. Там термометры покажут +17 градусов.
Теплее всего — до +24 градусов — воздух днем прогреется на Юге, в Херсоне, и на Закарпатье.
Погода в Киеве
В столице в воскресенье будет пасмурно, но без осадков.
Ночью в Киеве будет +8 тепла, днем температура поднимется до +17.
"Наслаждаемся метеорологическим летом, ожидаем календарного, забираем в память красоту весной нынешнего со всеми ее тревогами, потерями, но и с безграничной гордостью и восхищением нашими невероятными людьми", — подчеркнула народная синоптик Наталья Диденко.
Напомним, что Южная Европа готовится к летней рекордной засухе. Некоторые регионы уже страдают от нехватки воды, а фермеры ожидают худших урожаев за десятилетие.