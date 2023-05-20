Погода в Україні 21 травня, неділя

Літо в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україну прийшло метеорологічне літо. Але в неділю, 21 травня, на Півдні та Сході, у Закарпатській та Чернівецькій областях дощитиме, температура повітря підніметься до +24 градусів.

Про погоду на неділю розповіла на своїй Facebook-сторінці народна синоптикиня Наталка Діденко.

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За словами Наталки Діденко, середньодобова температура в Україні свідчить, що на території нашої країни розпочалося метеорологічне літо.

Разом з тим, додала синоптикиня, тривалість весни принаймні у Києві перевищила кліматичну норму на півтора місяця, бо воно почалося аж у середині січня.

Попри цілком літню погоду, у частині регіонів України в неділю, 21 травня, ітиме дощ.

Дощитиме у південних та східних регіонах (крім Харківщини), також у Чернівецькій області та на Закарпатті.

Температура повітря у неділю

У ніч з суботи на неділю температура повітря в Україні буде коливатися від +7 до +14.

Найхолодніше буде у північних регіонах — Житомирській, Сумській та Чернігівській областях.

Найтеплішою травнева літня ніч видасться на Півдні — Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, Херсон - та у Донецьку.

Удень в Україні потеплішає орієнтовно на десять градусів.

Найпрохолодніший недільний день буде на Заході (Івано-Франківськ, Рівне), Півночі (Житомир, Суми) та у Харкові. Там термометри покажуть +17 градусів.

Найтепліше — до +24 градусів — повітря удень прогріється на Півдні, у Херсоні, та на Закарпатті.

Погода у Києві

В столиці у неділю буде похмуро, але без опадів.

Уночі в Києві буде +8 тепла, удень температура підніметься до +17.

"Насолоджуємося метеорологічним літом, очікуємо на календарне, забираємо в пам'ять красу цьогорічної весни з усіма її тривогами, втратами, але й із безмежною гордістю та захопленням нашими неймовірними людьми", — наголосила народна синоптикиня Наталка Діденко.

Нагадаємо, що Південна Європа готується до літньої рекордної посухи. Деякі регіони вже страждають від нестачі води, а фермери очікують найгірших урожаїв за десятиліття.