Прогноз погоды на Киевщине 12 октября — объявлен первый уровень опасности

Укргидрометцентр предупреждает о сильных порывах ветра в Киевской области
Сегодня, 12 октября, в Киевской области синоптики предупреждают о сильных порывах ветра. В ближайшее время и до конца суток в области будут порывы ветра 15-18 м/с.
Об этом сообщает Укргидроментцентр.
Предупреждение об опасных явлениях
Отмечается, что в ближайшие часы с содержанием до конца суток в Киевской области будут порывы ветра 15-18 м/с.
Объявлен первый уровень опасности.
Прогноз погоды в Киеве
Напомним, что 12 октября в Киеве было ощутимо потепление. На протяжении всего дня небо было облачным, местами прогнозировали небольшой дождь. Днем температура воздуха прогрелась до +21 °С.
13 октября синоптики прогнозируют небольшой дождь в столице. Максимальная температура воздуха будет еще комфортнее — +17...+18 °С.
Погода в Украине
В Украине завтра, 13 октября, ожидается теплая погода , местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха достигнет +14...+18°С, на юге и западе +16...+22°С.