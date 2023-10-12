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Укргидрометцентр предупреждает о сильных порывах ветра в Киевской области

12 октября 2023 17:00
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды на Киевщине 12 октября — объявлен первый уровень опасности
Сильные порывы ветра. Фото: google.com
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Сегодня, 12 октября, в Киевской области синоптики предупреждают о сильных порывах ветра. В ближайшее время и до конца суток в области будут порывы ветра 15-18 м/с.

Об этом сообщает Укргидроментцентр.

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Отмечается, что в ближайшие часы с содержанием до конца суток в Киевской области будут порывы ветра 15-18 м/с.

Объявлен первый уровень опасности.

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Фото: Укргидроментцентр

Прогноз погоды в Киеве

Напомним, что 12 октября в Киеве было ощутимо потепление. На протяжении всего дня небо было облачным, местами прогнозировали небольшой дождь. Днем температура воздуха прогрелась до +21 °С.

13 октября синоптики прогнозируют небольшой дождь в столице. Максимальная температура воздуха будет еще комфортнее — +17...+18 °С.

Погода в Украине

В Украине завтра, 13 октября, ожидается теплая погода , местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха достигнет +14...+18°С, на юге и западе +16...+22°С.

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