Прогноз погоди на Київщині 12 жовтня — оголошено перший рівень небезпеки

Сильні пориви вітру. Фото: google.com

Сьогодні, 12 жовтня, на Київщині синоптики попереджають про сильні пориви вітру. Найближчим часом і до кінця доби в області будуть пориви вітру 15-18 м/с.

Про це повідомляє Укргідроментцентр.

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Попередження про небезпечні явища

Зазначається, що у найближчу годину з утриманням до кінця доби у Київській області будуть пориви вітру 15-18 м/с.

Оголошено перший рівень небезпечності.

Фото: Укргідроментцентр

Прогноз погоди в Києві

Нагадаємо, що 12 жовтня в Києві було відчутне потепління. Протягом всього дня небо було хмарним, місцями прогнозували невеликий дощ. Вдень температура повітря прогрілася до +21 °С.

А 13 жовтня синоптики прогнозують невеликий дощ у столиці. Максимальна температура повітря становитиме ще комфортні значення — +17...+18 °С.

Погода в Україні

В Україні завтра, 13 жовтня, очікується тепла погода, місцями ймовірний невеликий дощ. Температура повітря сягне +14...+18 °С градусів, на півдні та заході +16...+22 °С.