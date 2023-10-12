Прогноз погоди на Київщині 12 жовтня — оголошено перший рівень небезпеки

Укргідрометцентр попереджає про сильні пориви вітру на Київщині
Сьогодні, 12 жовтня, на Київщині синоптики попереджають про сильні пориви вітру. Найближчим часом і до кінця доби в області будуть пориви вітру 15-18 м/с.
Про це повідомляє Укргідроментцентр.
Попередження про небезпечні явища
Зазначається, що у найближчу годину з утриманням до кінця доби у Київській області будуть пориви вітру 15-18 м/с.
Оголошено перший рівень небезпечності.
Прогноз погоди в Києві
Нагадаємо, що 12 жовтня в Києві було відчутне потепління. Протягом всього дня небо було хмарним, місцями прогнозували невеликий дощ. Вдень температура повітря прогрілася до +21 °С.
А 13 жовтня синоптики прогнозують невеликий дощ у столиці. Максимальна температура повітря становитиме ще комфортні значення — +17...+18 °С.
Погода в Україні
В Україні завтра, 13 жовтня, очікується тепла погода, місцями ймовірний невеликий дощ. Температура повітря сягне +14...+18 °С градусів, на півдні та заході +16...+22 °С.