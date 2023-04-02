Погода в Украине сегодня — прогноз погоды на 2 апреля

Почти всюду прогнозируют небольшие дожди

Сегодня, 2 апреля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Почти всюду прогнозируют небольшой дождь, однако в большинстве областей придет потепление.

Новини.LIVE собрал подробный прогноз погоды на сегодня.

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По данным Укргидрометцентра

На всей территории Украины облачно. В западных областях и Карпатах без зонта на улицы выходить не рекомендуется, поскольку ожидаются дожди с мокрым снегом. Лишь в восточной части ночью без осадков.

Ветер юго-восточный, днем в западных областях северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в восточной части и в Карпатах около 0°; днем 7-12°, на юге страны и Закарпатье до 15° тепла.

Синоптики отмечают, что 2-го апреля в Киевской области будет дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 7-12°; в Киеве ночью 7-9°, днем около 10°

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу Диденко, днем 2 апреля температура воздуха в Украине будет от +7 до +11 градусов.

"На юге и востоке будет теплее +10...+14 градусов".

Также синоптик прогнозирует в воскресенье, 2 апреля, периодические дожди по всей территории Украины, кроме восточных областей, там "атмосфера от осадков еще завтра удержится".

В Киеве 2 апреля тоже ожидается дождь, отметила Диденко: "Днем станет холоднее, около +10 градусов".

Какая будет погода в апреле

Наталья Птуха предупреждает, что погодных сюрпризов еще можно ожидать. Поскольку еще в начале апреля в части областей прогнозировали мокрый снег.

Согласно данным на прогностических моделях, первая неделя будет характеризоваться влажной погодой. Преобладает поле пониженного давления. Так что осадки могут быть чаще.

"Конечно, в разных регионах Украины по-разному, но осадки могут быть смешанной фазы. Также возможна ветреная погода. Впрочем, она характерна для весны", — добавила синоптик.

Также мы писали, что в среду, 29 марта, в столице зафиксировали рекордно мощный ветер. Скорость ветра достигала 17 м/с (61 км/ч).