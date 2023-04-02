Погода в Україні сьогодні — прогноз погоди на 2 квітня

Майже скрізь прогнозують невеликі дощі

Сьогодні, 2 квітня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Майже скрізь прогнозують невеликий дощ, однак у більшості областей прийде потепління.

Новини.LIVE зібрали детальний прогноз погоди на сьогодні.

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За даними Укргідрометцентру

По всій території України хмарно. У західних областях та Карпатах без парасолі на вулиці виходити не рекомендується, оскільки очікуються дощі з мокрим снігом. Лише у східній частині вночі без опадів.

Вітер південно-східний, вдень у західних областях північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, у східній частині та Карпатах близько 0°; вдень 7-12°, на півдні країни та Закарпатті до 15° тепла.

Синоптики зазначають, що 2 квітня у Київській області буде дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°; у Києві вночі 7-9°, вдень близько 10°

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом Діденко, вдень 2 квітня температура повітря в Україні буде від +7 до +11 градусів:

"На півдні та сході буде тепліше +10...+14 градусів".

Також синоптик прогнозує у неділю, 2 квітня, періодичні дощі по всій території України, крім східних областей, там "атмосфера від опадів ще завтра втримається".

У Києві 2 квітня теж очікується дощ, зазначила Діденко: "Вдень стане холодніше, близько +10 градусів".

Якою буде погода у квітні

Наталія Птуха попереджає, що погодних сюрпризів ще можемо очікувати. Оскільки ще на початок квітня в частині областей прогнозували мокрий сніг.

Згідно з даними на прогностичних моделях, перший тиждень характеризуватиметься вологою погодою. Переважатиме поле зниженого тиску. Тож опади можуть бути частіше.

"Звичайно, у різних регіонах України по-різному, але опади можуть бути змішаної фази. Також можлива вітряна погода. Втім, вона є характерною для весни", — додала синоптикиня.

Також ми писали, що в середу, 29 березня, у столиці зафіксували рекордно потужний вітер. Швидкість вітру сягала 17 м/с (61 км/год).