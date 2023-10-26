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В Гидрометцентре предупредили об опасных явлениях в Киеве завтра

26 октября 2023 14:08
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Киеве 27 октября — прогноз от Укргидрометцентра
Люди гуляют во время тумана в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 27 октября, в Киеве ожидаются дожди, а иногда грозы. Кроме того, синоптики предупредили о сильном тумане ночью и утром.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Киеве 27 октября

Синоптики рассказали, что в пятницу, 27 октября, в столице ожидается небольшой дождь, а иногда гроза. Однако в течение дня не прогнозируется существенных осадков.

Ветер юго-восточный, скорость — 7-12 м/с, днем местами порывы будут достигать 15 м/с. Атмосферное давление будет составлять 735-746 мм. Температура воздуха по области ночью +6...+11 °C, днем +12...+17 °C. В Киеве ночью +9...11 °C, днем около +15 °C.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупреждают киевлян об опасных метеорологических явлениях, в частности о тумане.

"В ближайшее время с содержанием ночью и утром 27 октября туман, видимость 200-500 м", — говорится в сообщении.

В то же время синоптики объявили и уровень опасности (желтый).

Напомним, что до конца этой недели в Украине сохранится высокий температурный фон благодаря влиянию теплых воздушных масс из южной части Европы. Синоптики рассказали, задержатся ли ливни в Украине.

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