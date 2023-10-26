Погода в Києві 27 жовтня — прогноз від Укргідрометцентру

Люди гуляють під час туману в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 27 жовтня, у Києві очікуються дощі, а подекуди грози. Окрім того, синоптики попередили про сильний туман вночі та вранці.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Києві 27 жовтня

Синоптики розповіли, що в п'ятницю, 27 жовтня, у столиці очікуються невеликий дощ, а подекуди гроза. Проте упродовж дня не прогнозується істотних опадів.

Вітер південно-східний, швидкість — 7-12 м/с, вдень місцями пориви сягатимуть 15 м/с. Атмосферний тиск становитиме 735-746 мм. Температура повітря по області вночі +6...+11 °C, вдень +12...+17 °C. У Києві вночі +9...11 °C, вдень близько +15 °C.

Окрім того, в Укргідрометцентрі попереджають киян про небезпечні метеорологічні явища, зокрема туман.

"У найближчу годину з утриманням вночі та вранці 27 жовтня туман, видимість 200-500 м", — йдеться у повідомленні.

Водночас синоптики оголосили І рівень небезпеки (жовтий).

Нагадаємо, що до кінця цього тижня в Україні збережеться високий температурний фон завдяки впливу теплих повітряних мас з південної частини Європи. Синоптики розповіли, чи затримаються зливи в Україні.