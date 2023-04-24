Погода в Украине на 25 апреля - что ожидает украинцев

Тепло, но с геомагнитными бурями: народный синоптик рассказала про погоду на завтра
Во вторник, 25 апреля в Украине будет наблюдаться повышенная геомагнитная активность, которая понемногу снижается. Однако на синоптическом фронте в ближайшие дни можно ожидать теплую погоду.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине на 25 апреля
25 апреля температура воздуха в Украине составит от +14 до +19 градусов. Только в Луганской области и на западе Украины можно ожидать немного более прохладной погоды с температурой от +10 до +14 градусов.
Дожди ожидаются:
- в восточной части Украины;
- Сумской области;
- Полтавской области;
- Днепре;
- Запорожье.
Стоит отметить, что в западных областях может усилиться южный ветер до 15-18 метров в секунду.
Какая будет погода в Киеве
В Киеве во вторник продолжится сухая и комфортная погода с максимальной температурой воздуха, достигающей +19 градусов.
В среду-четверг в Украину придет другой воздух, который принесет похолодание. Однако в восточной части Украины высокая температура воздуха сохранится.
Напомним, что магнитные бури часто влияют на самочувствие метеозависимых людей. А возникает такое природное явление из-за мощных выбросов солнца. Сегодня и завтра будет наблюдаться повышенная геомагнитная активность, вызванная магнитными бурями, однако со временем пойдет на убыль.