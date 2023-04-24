Погода в Украине на 25 апреля - что ожидает украинцев

Погода в Украине на 25 апреля. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 25 апреля в Украине будет наблюдаться повышенная геомагнитная активность, которая понемногу снижается. Однако на синоптическом фронте в ближайшие дни можно ожидать теплую погоду.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине на 25 апреля

25 апреля температура воздуха в Украине составит от +14 до +19 градусов. Только в Луганской области и на западе Украины можно ожидать немного более прохладной погоды с температурой от +10 до +14 градусов.

Дожди ожидаются:

в восточной части Украины;

Сумской области;

Полтавской области;

Днепре;

Запорожье.

Стоит отметить, что в западных областях может усилиться южный ветер до 15-18 метров в секунду.

Какая будет погода в Киеве

В Киеве во вторник продолжится сухая и комфортная погода с максимальной температурой воздуха, достигающей +19 градусов.

В среду-четверг в Украину придет другой воздух, который принесет похолодание. Однако в восточной части Украины высокая температура воздуха сохранится.

Напомним, что магнитные бури часто влияют на самочувствие метеозависимых людей. А возникает такое природное явление из-за мощных выбросов солнца. Сегодня и завтра будет наблюдаться повышенная геомагнитная активность, вызванная магнитными бурями, однако со временем пойдет на убыль.