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Тепло, але з геомагнітними бурями: народний синоптик розповіла про погоду на завтра

24 квітня 2023 22:12
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 25 квітня - що чекає на українців
Погода в Україні на 25 квітня. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У вівторок, 25 квітня, в Україні спостерігатиметься підвищена геомагнітна активність, яка потроху знижується. Однак на синоптичному фронті найближчими днями очікується тепла погода.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.

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Погода в Україні на 25 квітня

25 квітня температура повітря в Україні становитиме від +14 до +19 градусів. Тільки в Луганській області та на заході України очікується трохи прохолоднішої погоди з температурою від +10 до +14 градусів.

Дощі очікуються:

  • у східній частині України;
  • Сумської області;
  • Полтавської області;
  • Дніпрі;
  • Запоріжжя.

Варто зазначити, що у західних областях може посилитися південний вітер до 15-18 метрів за секунду.

Яка буде погода у Києві

У Києві у вівторок продовжиться суха та комфортна погода з максимальною температурою повітря, що сягає +19 градусів.

У середу-четвер до України прийде інше повітря, яке принесе похолодання. Проте у східній частині України висока температура повітря збережеться.

Нагадаємо, що магнітні бурі часто впливають на самопочуття метеозалежних людей. А виникає таке природне явище через сильні викиди сонця. Сьогодні і завтра спостерігатиметься підвищена геомагнітна активність, спричинена магнітними бурями, проте згодом піде на спад.

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