Погода в Україні на 25 квітня - що чекає на українців

Тепло, але з геомагнітними бурями: народний синоптик розповіла про погоду на завтра
У вівторок, 25 квітня, в Україні спостерігатиметься підвищена геомагнітна активність, яка потроху знижується. Однак на синоптичному фронті найближчими днями очікується тепла погода.
Про це повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.
Погода в Україні на 25 квітня
25 квітня температура повітря в Україні становитиме від +14 до +19 градусів. Тільки в Луганській області та на заході України очікується трохи прохолоднішої погоди з температурою від +10 до +14 градусів.
Дощі очікуються:
- у східній частині України;
- Сумської області;
- Полтавської області;
- Дніпрі;
- Запоріжжя.
Варто зазначити, що у західних областях може посилитися південний вітер до 15-18 метрів за секунду.
Яка буде погода у Києві
У Києві у вівторок продовжиться суха та комфортна погода з максимальною температурою повітря, що сягає +19 градусів.
У середу-четвер до України прийде інше повітря, яке принесе похолодання. Проте у східній частині України висока температура повітря збережеться.
Нагадаємо, що магнітні бурі часто впливають на самопочуття метеозалежних людей. А виникає таке природне явище через сильні викиди сонця. Сьогодні і завтра спостерігатиметься підвищена геомагнітна активність, спричинена магнітними бурями, проте згодом піде на спад.