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Жара возвращается в Украину: синоптики предупредили, где сегодня будет +33°C

14 августа 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине сегодня — 14 августа — погода на неделю
Люди обливают водой в фонтане в Виннице. Фото: 20minut.ua
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 14 августа, в Украине ожидается небольшая облачность, однако осадков не ожидается. Отметки термометров составят до +33°C.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды в Украине 14 августа

Сегодня в Украине будет преобладать небольшая облачность. Однако осадков не прогнозируется.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +13-18°C, на юге до +21°C,
  • днем +27-32°C.
Погода в Украине 14 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Сегодня в Киеве и регионе прогнозируется небольшая облачность, но без осадков.

Ветер западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • в области ночью +13-18°C, днем +27-32°C;
  • в Киеве ночью +14-16°C, днем около +30°C.

Прогноз погоды в Киеве 14 августа. Фото: Meteoprog

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Народный синоптик Наталья Диденко сообщает, что сегодня в большинстве областей Украины температура воздуха будет составлять +27-33°C.

"Антициклон, по имени Lotte обусловит сухую солнечную погоду практически повсюду. Лишь севернее атмосферный фронт немного заденет небольшими дождями Волынь", — прогнозирует Диденко.

В Киеве сегодня будет солнечно и жарко. Температура воздуха поднимется до +30°C.

Также Диденко добавила, что неделя сулит жару.

Антициклон Lotte в Украине. Фото: facebook.com/tala.didenko
Источник: facebook.com/tala.didenko

Прогноз погоды в Украине на неделю

В течение недели, 14-18 августа, в Украине будет сухая жаркая погода. Лишь кое-где синоптики прогнозируют осадки.

Так, во вторник, 15 августа, температура — днем +27-32°C, ночью +15-22°C. Облачно с прояснениями, без осадков.

В среду, 16 августа, температура — днем +27-33°C, ночью +15-22°C. Есть вероятность осадков в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

В четверг, 17 августа, температура — днем +28-33°C, ночью +16-22°C. Возможны дожди, особенно в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях.

В пятницу, 18 августа, температура — днем +28-33°C, ночью +15-22°C. В большинстве областей солнечно. Осадки возможны только на западе, в частности, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Погода в Киеве на неделю. Фото: sinoptik.ua

Напомним, что ученым удалось определить максимальную смесь тепла и влажности, способную выдержать тело человека. Обычно в течение шести часов тепла при температуре 35 градусов Цельсия с влажностью на уровне 100% здоровый молодой человек умирает, но новые исследования показывают, что порог может быть значительно ниже.

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