Прогноз погоды в Украине сегодня — 14 августа — погода на неделю

Жара возвращается в Украину: синоптики предупредили, где сегодня будет +33°C
Сегодня, 14 августа, в Украине ожидается небольшая облачность, однако осадков не ожидается. Отметки термометров составят до +33°C.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Прогноз погоды в Украине 14 августа
Сегодня в Украине будет преобладать небольшая облачность. Однако осадков не прогнозируется.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +13-18°C, на юге до +21°C,
- днем +27-32°C.
Погода в Киевской области
Сегодня в Киеве и регионе прогнозируется небольшая облачность, но без осадков.
Ветер западный, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- в области ночью +13-18°C, днем +27-32°C;
- в Киеве ночью +14-16°C, днем около +30°C.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Народный синоптик Наталья Диденко сообщает, что сегодня в большинстве областей Украины температура воздуха будет составлять +27-33°C.
"Антициклон, по имени Lotte обусловит сухую солнечную погоду практически повсюду. Лишь севернее атмосферный фронт немного заденет небольшими дождями Волынь", — прогнозирует Диденко.
В Киеве сегодня будет солнечно и жарко. Температура воздуха поднимется до +30°C.
Также Диденко добавила, что неделя сулит жару.
Прогноз погоды в Украине на неделю
В течение недели, 14-18 августа, в Украине будет сухая жаркая погода. Лишь кое-где синоптики прогнозируют осадки.
Так, во вторник, 15 августа, температура — днем +27-32°C, ночью +15-22°C. Облачно с прояснениями, без осадков.
В среду, 16 августа, температура — днем +27-33°C, ночью +15-22°C. Есть вероятность осадков в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
В четверг, 17 августа, температура — днем +28-33°C, ночью +16-22°C. Возможны дожди, особенно в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях.
В пятницу, 18 августа, температура — днем +28-33°C, ночью +15-22°C. В большинстве областей солнечно. Осадки возможны только на западе, в частности, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.
Напомним, что ученым удалось определить максимальную смесь тепла и влажности, способную выдержать тело человека. Обычно в течение шести часов тепла при температуре 35 градусов Цельсия с влажностью на уровне 100% здоровый молодой человек умирает, но новые исследования показывают, что порог может быть значительно ниже.