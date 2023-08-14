Прогноз погоди в Україні сьогодні — 14 серпня — погода на тиждень

Спека повертається в Україну: синоптики попередили, де сьогодні буде +33°C
Сьогодні, 14 серпня, в Україні очікується невелика хмарність, однак опадів не передбачається. Позначки термометрів сягнуть до +33°C.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Прогноз погоди в Україні 14 серпня
Сьогодні в Україні переважатиме невелика хмарність. Проте опадів не прогнозується.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- вночі +13-18°C, на півдні до +21°C,
- вдень +27-32°C.
Погода в Київській області
Сьогодні в Києві та регіоні прогнозується невелика хмарність, проте без опадів.
Вітер західний, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- в області вночі +13-18°C, вдень +27-32°C;
- у Києві вночі +14-16°C, вдень близько +30°C.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Народна синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що сьогодні в більшості областей України температура повітря становитиме +27-33°C.
"Антициклон, на ім'я Lotte зумовить суху сонячну погоду практично повсюди. Лише атмосферний фронт, що північніше, трохи зачепить невеликими дощами Волинь", — прогнозує Діденко.
У Києві сьогодні буде сонячно та спекотно. Температура повітря підніметься до +30°C.
Також Діденко додала, що тиждень обіцяє спеку.
Прогноз погоди в Україні на тиждень
Упродовж тижня, 14-18 серпня, в Україні буде суха спекотна погода. Лише де-не-де синоптики прогнозують опади.
Так, у вівторок, 15 серпня — температура вдень +27-32°C, вночі +15-22°C. Мінлива хмарність, без опадів.
У середу, 16 серпня, температура — вдень +27-33°C, вночі +15-22°C. Є ймовірність опадів у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
У четвер, 17 серпня, температура — вдень +28-33°C, вночі +16-22°C. Можливі дощі на заході, особливо в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
У п'ятницю, 18 серпня, температура — вдень +28-33°C, вночі +15-22°C. В більшості областей сонячно. Опади можливі лише на заході, зокрема в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях.
Нагадаємо, що науковцям вдалося визначити максимальну суміш тепла та вологості, яку здатне витримати тіло людини. Зазвичай протягом шести годин тепла при температурі 35 градусів Цельсія із вологістю на рівні 100% здорова молода людина помирає, але нові дослідження демонструють, що поріг може бути значно нижчим.