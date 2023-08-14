Прогноз погоди в Україні сьогодні — 14 серпня — погода на тиждень

Люди обливаються водою у фонтані в Вінниці. Фото: 20minut.ua

Сьогодні, 14 серпня, в Україні очікується невелика хмарність, однак опадів не передбачається. Позначки термометрів сягнуть до +33°C.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні 14 серпня

Сьогодні в Україні переважатиме невелика хмарність. Проте опадів не прогнозується.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі +13-18°C, на півдні до +21°C,

вдень +27-32°C.

Погода в Україні 14 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області

Сьогодні в Києві та регіоні прогнозується невелика хмарність, проте без опадів.

Вітер західний, 3-8 м/с.

Температура повітря:

в області вночі +13-18°C, вдень +27-32°C;

у Києві вночі +14-16°C, вдень близько +30°C.



Прогноз погоди у Києві 14 серпня. Фото: Meteoprog

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Народна синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що сьогодні в більшості областей України температура повітря становитиме +27-33°C.

"Антициклон, на ім'я Lotte зумовить суху сонячну погоду практично повсюди. Лише атмосферний фронт, що північніше, трохи зачепить невеликими дощами Волинь", — прогнозує Діденко.

У Києві сьогодні буде сонячно та спекотно. Температура повітря підніметься до +30°C.

Також Діденко додала, що тиждень обіцяє спеку.

Антициклон Lotte в Україні. Фото: facebook.com/tala.didenko

Прогноз погоди в Україні на тиждень

Упродовж тижня, 14-18 серпня, в Україні буде суха спекотна погода. Лише де-не-де синоптики прогнозують опади.

Так, у вівторок, 15 серпня — температура вдень +27-32°C, вночі +15-22°C. Мінлива хмарність, без опадів.

У середу, 16 серпня, температура — вдень +27-33°C, вночі +15-22°C. Є ймовірність опадів у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

У четвер, 17 серпня, температура — вдень +28-33°C, вночі +16-22°C. Можливі дощі на заході, особливо в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

У п'ятницю, 18 серпня, температура — вдень +28-33°C, вночі +15-22°C. В більшості областей сонячно. Опади можливі лише на заході, зокрема в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Погода в Києві на тиждень. Фото: sinoptik.ua

Нагадаємо, що науковцям вдалося визначити максимальну суміш тепла та вологості, яку здатне витримати тіло людини. Зазвичай протягом шести годин тепла при температурі 35 градусів Цельсія із вологістю на рівні 100% здорова молода людина помирає, але нові дослідження демонструють, що поріг може бути значно нижчим.