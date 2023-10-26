Погода в Украине — прогноз от синоптиков на четверг, 26 октября

Синоптики составили перечень областей, которые сегодня захватят обильные ливни
Погода в Украине в четверг, 26 октября, обещает быть пасмурной и дождливой. В частности, ливни ожидаются во Львовской, Хмельницкой, Сумской и других областях. Холоднее всего сегодня будет на севере, востоке и в центре страны, где температура воздуха ночью опустится до +6 °С.
Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.
Погода в Украине 26 октября
По прогнозу синоптиков, в среду, 26 октября, дожди будут продолжаться в ряде западных областей, а также местами в северных и восточных, а именно:
- Львовской,
- Тернопольской,
- Хмельницкой,
- Ивано-Франковской,
- Закарпатской,
- Сумской,
- Луганский.
Ветер преимущественно переменных направлений, местами западный с переходом в юго-западный, а также юго-восточный с умеренной скоростью.
Температура воздуха по областям:
- центральный регион — Винницкая, Черкасская, Днепропетровская — ночью +8...+12 °С, днем +12...+18 °С;
- западный регион — Львовская, Тернопольская, Черновецкая — ночью +7...+12 °С, днем +12...+21 °С;
- северный регион — Киевская, Житомирская — ночью +8 ... +13 ° С, днем +13 ... +16 ° С;
- восточный регион — Харьковская, Донецкая — ночью +6...+10 °С, днем +11...+16 °С;
- южный регион — Херсонская, Николаевская, Одесская — ночью +14...+17 °С, днем +18...+22 °С.
Напомним, что до конца этой недели в Украине сохранится высокий температурный фон благодаря влиянию теплых воздушных масс из южной части Европы. Синоптики рассказали, задержатся ли ливни в Украине.
Читайте Новини.LIVE!