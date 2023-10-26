Погода в Украине — прогноз от синоптиков на четверг, 26 октября

Люди переходят дорогу во время обильного ливня. Фото: Alamy

Погода в Украине в четверг, 26 октября, обещает быть пасмурной и дождливой. В частности, ливни ожидаются во Львовской, Хмельницкой, Сумской и других областях. Холоднее всего сегодня будет на севере, востоке и в центре страны, где температура воздуха ночью опустится до +6 °С.

Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.

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Погода в Украине 26 октября

По прогнозу синоптиков, в среду, 26 октября, дожди будут продолжаться в ряде западных областей, а также местами в северных и восточных, а именно:

Львовской,

Тернопольской,

Хмельницкой,

Ивано-Франковской,

Закарпатской,

Сумской,

Луганский.

Ветер преимущественно переменных направлений, местами западный с переходом в юго-западный, а также юго-восточный с умеренной скоростью.

Ветер развевает волосы девушки. Фото: REUTERS

Температура воздуха по областям:

центральный регион — Винницкая, Черкасская, Днепропетровская — ночью +8...+12 °С, днем +12...+18 °С;

— ночью +8...+12 °С, днем +12...+18 °С; западный регион — Львовская, Тернопольская, Черновецкая — ночью +7...+12 °С, днем +12...+21 °С;

— ночью +7...+12 °С, днем +12...+21 °С; северный регион — Киевская, Житомирская — ночью +8 ... +13 ° С, днем +13 ... +16 ° С;

— ночью +8 ... +13 ° С, днем +13 ... +16 ° С; восточный регион — Харьковская, Донецкая — ночью +6...+10 °С, днем +11...+16 °С;

— ночью +6...+10 °С, днем +11...+16 °С; южный регион — Херсонская, Николаевская, Одесская — ночью +14...+17 °С, днем +18...+22 °С.

Люди на улице ходят под зонтиками во время дождя. Фото: PressEye

Напомним, что до конца этой недели в Украине сохранится высокий температурный фон благодаря влиянию теплых воздушных масс из южной части Европы. Синоптики рассказали, задержатся ли ливни в Украине.