Погода в Україні — прогноз від синоптиків на четвер, 26 жовтня

Синоптики склали перелік областей, які сьогодні захоплять рясні зливи
Погода в Україні в четвер, 26 жовтня, обіцяє бути похмурою та дощовою. Зокрема зливи очікуються у Львівській, Хмельницькій, Сумській та інших областях. Найхолодніше сьогодні буде на півночі, сході та в центрі країни, де температура повітря вночі опуститься до +6 °С.
Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.
Погода в Україні 26 жовтня
За прогнозом синоптиків, у середу, 26 жовтня, дощі триватимуть у низці західних областей, а також місцями в північних та східних, а саме в:
- Львівській,
- Тернопільській,
- Хмельницькій,
- Івано-Франківській,
- Закарпатській,
- Сумській,
- Луганській.
Вітер переважно змінних напрямків, місцями західний з переходом у південно-західний, а також південно-східний, із помірною швидкістю.
Температура повітря по областях:
- центральний регіон — Вінницька, Черкаська, Дніпропетровська — вночі +8...+12 °С, вдень +12...+18 °С;
- західний регіон — Львівська, Тернопільська, Чернівецька — вночі +7...+12 °С, вдень +12...+21 °С;
- північний регіон — Київська, Житомирська — вночі +8...+13 °С, вдень +13...+16 °С;
- східний регіон — Харківська, Донецька — вночі +6...+10 °С, вдень +11...+16 °С;
- південний регіон — Херсонська, Миколаївська, Одеська — вночі +14...+17 °С, вдень +18...+22°С.
Нагадаємо, що до кінця цього тижня в Україні збережеться високий температурний фон завдяки впливу теплих повітряних мас з південної частини Європи. Синоптики розповіли, чи затримаються зливи в Україні.
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