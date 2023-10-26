Погода в Україні — прогноз від синоптиків на четвер, 26 жовтня

Люди переходять дорогу під час рясної зливи. Фото: Alamy

Погода в Україні в четвер, 26 жовтня, обіцяє бути похмурою та дощовою. Зокрема зливи очікуються у Львівській, Хмельницькій, Сумській та інших областях. Найхолодніше сьогодні буде на півночі, сході та в центрі країни, де температура повітря вночі опуститься до +6 °С.

Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.

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За прогнозом синоптиків, у середу, 26 жовтня, дощі триватимуть у низці західних областей, а також місцями в північних та східних, а саме в:

Львівській,

Тернопільській,

Хмельницькій,

Івано-Франківській,

Закарпатській,

Сумській,

Луганській.

Вітер переважно змінних напрямків, місцями західний з переходом у південно-західний, а також південно-східний, із помірною швидкістю.

Вітер розвіває волосся дівчини. Фото: REUTERS

Температура повітря по областях:

центральний регіон — Вінницька, Черкаська, Дніпропетровська — вночі +8...+12 °С, вдень +12...+18 °С;

— вночі +8...+12 °С, вдень +12...+18 °С; західний регіон — Львівська, Тернопільська, Чернівецька — вночі +7...+12 °С, вдень +12...+21 °С;

— вночі +7...+12 °С, вдень +12...+21 °С; північний регіон — Київська, Житомирська — вночі +8...+13 °С, вдень +13...+16 °С;

— вночі +8...+13 °С, вдень +13...+16 °С; східний регіон — Харківська, Донецька — вночі +6...+10 °С, вдень +11...+16 °С;

— вночі +6...+10 °С, вдень +11...+16 °С; південний регіон — Херсонська, Миколаївська, Одеська — вночі +14...+17 °С, вдень +18...+22°С.

Люди на вулиці ходять під парасольками під час дощу. Фото: PressEye

Нагадаємо, що до кінця цього тижня в Україні збережеться високий температурний фон завдяки впливу теплих повітряних мас з південної частини Європи. Синоптики розповіли, чи затримаються зливи в Україні.