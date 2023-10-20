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Синоптики составили карту погоды на сегодняшний день и показали, в каких регионах ожидать осадков

20 октября 2023 12:26
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на 20 октября
Дождливая погода в Украине. Фото: Новини.Live
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Сегодня, 20 октября, погода в Украине пройдет с осадками, местами достаточно сильными. Правда, смочат они не всех украинцев.

Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.

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Прогноз погоды на 20 октября.

Украинцев ожидают сильные дожди, сильные ветры и перепады температуры. Сухо будет только в южных областях. При этом порывы ветра до 15-20 метров в секунду, а в Карпатах 20-25 метров в секунду.

Карта погоды
Карта осадков и температур на Украине 20 октября. Фото: Meteoprog
  • В Киеве сегодня ожидается дождь, температура воздуха ночью +7 °C, днем +12 °C.
  • Во Львове пройдут дожди. Столбик термометра покажет ночью +7 °C, днем +19 °C.
  • В Луцке 20 октября дождь, ночью +7 °C, днем +12 °C.
  • В Ровно дождь, ночью +7 °C, днем +12 °C.
  • В Тернополе ожидается дождь, ночью +7 °C, днем +18 °C.
  • В Хмельницком в течение суток дожди, ночью +7 °C, днем +18 °C.
  • В Ивано-Франковске дожди, ночью +7 °C, днем +19 °C.
  • В Ужгороде столбики термометров покажут ночью +8 °C, днем +18 °C. Также пройдут дожди.
  • В Черновцах в пятницу дождь, ночью +7 °C, днем +18 °C.
Карта температуры воздуха по состоянию на 15 часов
Карта температуры воздуха по состоянию на 15 часов. Фото: Метеопост
  • В Виннице ночью будет +8 °C, а днем +18 °C, облачно и дожди.
  • В Житомире сегодня ожидается ночью +7 °C, днем +11 °C, облачно, дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут ночью +4 °C, а днем +10 °C, облачно, дождь.
  • В Черкассах будет облачно, дожди, ночью +8 °C, днем +17 °C.
  • В Кропивницком температура ночью опустится до +9 °C, днем +19 °C, облачно, дождь.
  • В Полтаве облачно, дождь, температура воздуха +5 °C...+16 °C.
Карта температуры воздуха по состоянию на 21 час
Карта температуры воздуха по состоянию на 21 час. Фото: Метеопост
  • В Одессе 20 октября облачно, но без осадков. Термометры ночью покажут +13 °C, днем +23 °C.
  • В Херсоне ожидается ночью +7 °C, днем +21 °C, облачно, но без осадков.
  • В Николаеве в пятницу будет ночью +11°C, днем +22 °C, пасмурно, без осадков.
  • В Запорожье ночью температура опустится до +7 °C, днем +20 °C, облачно, без осадков.
  • В Сумах температура воздуха составит +3 °C...+10 °C, облачно и дождь.
  • В Харькове 20 октября облачно и дождь, температура ночью +5 °C, днем +17 °C.
  • В Днепре колонка термометра покажет ночью +8 °C, днем +18 °C, облачно и дожди.
  • В Симферополе в пятницу облачно, но без осадков, а температура воздуха +7 °C...+21 °C.
  • В Краматорске - небольшой дождь, температура ночью +7 °C, днем +17 °C.
  • В Северодонецке ожидается дождь, ночью +8 °C, днем +17 °C.

Напомним, сегодня, 20 октября, с самого утра небо во Львове покроется облаками и пройдет дождь. Во Львовской области будет ухудшение видимости из-за осадков. Температура воздуха поднимется до +20 °C тепла.

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