Прогноз погоды в Украине на 20 октября

Дождливая погода в Украине. Фото: Новини.Live

Сегодня, 20 октября, погода в Украине пройдет с осадками, местами достаточно сильными. Правда, смочат они не всех украинцев.

Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.

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Украинцев ожидают сильные дожди, сильные ветры и перепады температуры. Сухо будет только в южных областях. При этом порывы ветра до 15-20 метров в секунду, а в Карпатах 20-25 метров в секунду.

Карта осадков и температур на Украине 20 октября. Фото: Meteoprog

В Киеве сегодня ожидается дождь, температура воздуха ночью +7 °C, днем +12 °C.

Во Львове пройдут дожди. Столбик термометра покажет ночью +7 °C, днем +19 °C.

В Луцке 20 октября дождь, ночью +7 °C, днем +12 °C.

В Ровно дождь, ночью +7 °C, днем +12 °C.

В Тернополе ожидается дождь, ночью +7 °C, днем +18 °C.

В Хмельницком в течение суток дожди, ночью +7 °C, днем +18 °C.

В Ивано-Франковске дожди, ночью +7 °C, днем +19 °C.

В Ужгороде столбики термометров покажут ночью +8 °C, днем +18 °C. Также пройдут дожди.

В Черновцах в пятницу дождь, ночью +7 °C, днем +18 °C.

Карта температуры воздуха по состоянию на 15 часов. Фото: Метеопост

В Виннице ночью будет +8 °C, а днем +18 °C, облачно и дожди.

В Житомире сегодня ожидается ночью +7 °C, днем +11 °C, облачно, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут ночью +4 °C, а днем +10 °C, облачно, дождь.

В Черкассах будет облачно, дожди, ночью +8 °C, днем +17 °C.

В Кропивницком температура ночью опустится до +9 °C, днем +19 °C, облачно, дождь.

В Полтаве облачно, дождь, температура воздуха +5 °C...+16 °C.

Карта температуры воздуха по состоянию на 21 час. Фото: Метеопост

В Одессе 20 октября облачно, но без осадков. Термометры ночью покажут +13 °C, днем +23 °C.

В Херсоне ожидается ночью +7 °C, днем +21 °C, облачно, но без осадков.

В Николаеве в пятницу будет ночью +11°C, днем +22 °C, пасмурно, без осадков.

В Запорожье ночью температура опустится до +7 °C, днем +20 °C, облачно, без осадков.

В Сумах температура воздуха составит +3 °C...+10 °C, облачно и дождь.

В Харькове 20 октября облачно и дождь, температура ночью +5 °C, днем +17 °C.

В Днепре колонка термометра покажет ночью +8 °C, днем +18 °C, облачно и дожди.

В Симферополе в пятницу облачно, но без осадков, а температура воздуха +7 °C...+21 °C.

В Краматорске - небольшой дождь, температура ночью +7 °C, днем +17 °C.

В Северодонецке ожидается дождь, ночью +8 °C, днем +17 °C.

Напомним, сегодня, 20 октября, с самого утра небо во Львове покроется облаками и пройдет дождь. Во Львовской области будет ухудшение видимости из-за осадков. Температура воздуха поднимется до +20 °C тепла.