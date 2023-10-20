Прогноз погоди в Україні на 20 жовтня

Дощова погода в Україні. Фото: Новини.Live

Сьогодні, 20 жовтня, погода в Україні пройде з опадами, місцями досить сильних. Щоправда, намочать вони не всіх українців.

Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.

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Українців очікують рясні дощі, сильні вітри та перепади температури. Сухо буде лише в південних областях. При цьому пориви вітру — до 15-20 метрів да секунду, а в Карпатах 20-25 метрів за секунду.

Мапа опадів та температур в Україні 20 жовтня. Фото: Meteoprog

У Києві сьогодні очікується дощ, температура повітря вночі +7 °C, вдень +12 °C.

У Львові пройдуть дощі. Стовпчик термометра покаже вночі +7 °C, вдень +19 °C.

У Луцьку 20 жовтня дощ, вночі +7 °C, вдень +12 °C.

У Рівному — дощ, вночі +7 °C, вдень +12 °C.

У Тернополі очікується дощ, вночі +7 °C, вдень +18 °C.

У Хмельницькому протягом доби дощі, вночі +7 °C, вдень +18 °C.

В Івано-Франківську дощі, вночі +7 °C, вдень +19 °C.

В Ужгороді стовпчики термометрів покажуть вночі +8 °C, вдень +18 °C. Також пройдуть дощі.

У Чернівцях у п'ятницю дощ, вночі +7 °C, вдень +18 °C.

Мапа температури повітря станом на 15 годину. Фото: Метеопост

У Вінниці вночі буде +8 °C, а вдень +18Б°C, хмарно і дощі.

У Житомирі сьогодні очікується вночі +7 °C, вдень +11 °C, хмарно, дощ.

У Чернігові стовпчики термометрів покажуть вночі +4 °C, а вдень +10 °C, хмарно, дощ.

У Черкасах буде хмарно, дощі, вночі +8 °C, вдень +17 °C.

У Кропивницькому температура вночі опуститися до +9 °C, вдень + 19 °C, хмарно, дощ.

У Полтаві — хмарно, дощ, температура повітря +5 °C...+16 °C.

Мапа температури повітря станом на 21 годину. Фото: Метеопост

В Одесі 20 жовтня — хмарно, але без опадів. Термометри вночі покажуть +13 °C, вдень +23 °C.

У Херсоні очікується вночі +7 °C, вдень +21 °C, хмарно, але без опадів.

У Миколаєві в п'ятницю буде вночі +11 °C, вдень +22 °C, похмуро, без опадів.

У Запоріжжі температура вночі опуститися до +7 °C, вдень +20 °C, хмарно, без опадів.

У Сумах температура повітря становитиме +3 °C...+10 °C, хмарно та дощ.

У Харкові 20 жовтня хмарно і дощ, а температура вночі +5 °C, вдень +17 °C.

У Дніпрі стовпчик термометра покаже вночі +8 °C, вдень +18 °C, хмарно і дощі.

У Сімферополі в п'ятницю хмарно, але без опадів, а температура повітря +7 °C...+21 °C.

У Краматорську - невелика хмарність, температура вночі +7 °C, вдень +17 °C.

У Сєвєродонецьку очікується невелика хмарність, вночі +8 °C, вдень +17 °C.

Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, з самого ранку небо у Львові вкриється хмарами та дощитиме. На Львівщині буде погіршення видимості через опади. Температура повітря підніметься до +20 °C тепла.