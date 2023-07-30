Синоптики шокировали прогнозом: три области сегодня зальет дождями
Сегодня, 30 июля, осадков не ожидается, лишь в западных областях местами возможны грозовые дожди. Температура воздуха будет достигать +33°C.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Прогноз погоды в Украине 30 июля
Сегодня в Украине возможны кратковременные дожди только в западных областях.
Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Также на выходных будет повышено атмосферное давление.
Температура воздуха в южной части ночью +18-23°C, днем +28-33°C; на остальной территории ночью +13-18°C, днем +24-29°C. Тем не менее, сегодня температура воздуха снизится на несколько градусов. На западе и севере +20-25°C.
Погода в Киеве и области
Сегодня в Киеве и области местами возможен кратковременный дождь.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура в области ночью +12-18°С, днем +21-29°С. В Киеве ночью +14-16°С, днем +23-29°С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По словам народного синоптика Наталки Диденко, сегодня грозовые дожди ожидаются в западной части Украины и Винницкой области. На остальной территории страны будет преимущественно солнечно и сухо.
Температура воздуха будет составлять +26-32°С, а в западных регионах +23-29°С.
Напомним, что ученые предупреждают о разрушении жизненно важной системы океанических течений в ходе нескольких десятилетий, если загрязнение будет продолжаться. Это может оказаться катастрофическим для глобальной погоды и повлиять на каждого человека на планете.