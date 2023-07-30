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Синоптики шокували прогнозом: три області сьогодні заллє дощами

30 липня 2023 07:12
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 30 липня
Гроза в вечірньому місті. Фото: pexels
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 30 липня, опадів не передбачається, лише у західних областях місцями можливі грозові дощі. Температура повітря сягатиме до +33°C. 

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні 30 липня

Сьогодні в Україні можливі короткочасні дощі лише в західних областях.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Також на вихідних буде підвищений атмосферний тиск.

Температура повітря у південній частині вночі +18-23°C, вдень +28-33°C; на решті території вночі +13-18°C, вдень +24-29°C. Проте сьогодні температура повітря знизиться на декілька градусів. На заході та півночі +20-25°C.

Погода в Києві та області

Сьогодні в Києві та області місцями можливий короткочасний дощ.

Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с.

Температура в області вночі +12-18°С, вдень +21-29°С. У Києву вночі +14-16°С, вдень +23-29°С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами народної синоптикині Наталки Діденко, сьогодні грозові дощі очікуються у західній частині України та на Вінниччині. На решті території країни буде переважно сонячно та сухо.

Температура повітря становитиме +26-32°С, а в західних регіонах +23-29°С.

Погода в Україні на 30 липня. Фото: Наталія Діденко

Нагадаємо, що вчені попереджають про руйнування життєво важливої системи океанічних течій впродовж кількох десятиліть, якщо забруднення буде продовжуватися. Це може стати катастрофічним для глобальної погоди та вплинути на кожну людину на планеті.

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