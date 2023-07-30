Синоптики шокували прогнозом: три області сьогодні заллє дощами
Сьогодні, 30 липня, опадів не передбачається, лише у західних областях місцями можливі грозові дощі. Температура повітря сягатиме до +33°C.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Прогноз погоди в Україні 30 липня
Сьогодні в Україні можливі короткочасні дощі лише в західних областях.
Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Також на вихідних буде підвищений атмосферний тиск.
Температура повітря у південній частині вночі +18-23°C, вдень +28-33°C; на решті території вночі +13-18°C, вдень +24-29°C. Проте сьогодні температура повітря знизиться на декілька градусів. На заході та півночі +20-25°C.
Погода в Києві та області
Сьогодні в Києві та області місцями можливий короткочасний дощ.
Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с.
Температура в області вночі +12-18°С, вдень +21-29°С. У Києву вночі +14-16°С, вдень +23-29°С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За словами народної синоптикині Наталки Діденко, сьогодні грозові дощі очікуються у західній частині України та на Вінниччині. На решті території країни буде переважно сонячно та сухо.
Температура повітря становитиме +26-32°С, а в західних регіонах +23-29°С.
Нагадаємо, що вчені попереджають про руйнування життєво важливої системи океанічних течій впродовж кількох десятиліть, якщо забруднення буде продовжуватися. Це може стати катастрофічним для глобальної погоди та вплинути на кожну людину на планеті.