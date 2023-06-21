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Синоптики рассказали, в каких регионах завтра ждать ливней

21 июня 2023 13:09
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды на завтра, 22 июня. В каких областях ожидается дождь, а в каких регионах будет солнце
Женщина с зонтиком в дождливую погоду. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Завтра, 22 июня, на всей территории Украины ожидается жаркая погода. Почти во всех регионах без осадков, но некоторым областям не повезет.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и METEOPROG .

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Погода по Украине 22 июня

В четверг, 22 июня, кратковременные дожди ожидаются в Приазовье, на крайнем востоке и на западе. В остальных областях Украины без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, на юго-востоке отдельные порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +12…+17°С,
  • на северо-востоке около +10°С,
  • днем воздух прогреется до +22...+27°С,
  • на юге +28...+31°С.

 

Погода в Украине на 22 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В четверг в столице Украины, Киеве, ожидается переменная облачность - как днем, так и ночью. Осадков не прогнозируется.

Температура воздуха:

  • днем +28°С…+30°С,
  • ночью +19°С…+17.

Ветер ночью юго-западный, 3-8 м/с, днем северо-восточный, 3-8 м/с.

 

Погода в Киеве 22 июня. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности

В четверг, 22 июня, в определенной части центральных и Восточных областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

 

Предупреждение о пожарной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, во вторник, 20 июня, украинскую столицу охватила настоящая буря. В Киеве прошел сильный дождь с грозой, подтопило множество улиц. В КМВА предупредили, что порывы ветра могут достигать до 10 м/с.

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