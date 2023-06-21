Прогноз погоды на завтра, 22 июня. В каких областях ожидается дождь, а в каких регионах будет солнце

Синоптики рассказали, в каких регионах завтра ждать ливней
Завтра, 22 июня, на всей территории Украины ожидается жаркая погода. Почти во всех регионах без осадков, но некоторым областям не повезет.
Об этом сообщает Укргидрометцентр и METEOPROG .
Погода по Украине 22 июня
В четверг, 22 июня, кратковременные дожди ожидаются в Приазовье, на крайнем востоке и на западе. В остальных областях Украины без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, на юго-востоке отдельные порывы, 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +12…+17°С,
- на северо-востоке около +10°С,
- днем воздух прогреется до +22...+27°С,
- на юге +28...+31°С.
Погода в Киеве
В четверг в столице Украины, Киеве, ожидается переменная облачность - как днем, так и ночью. Осадков не прогнозируется.
Температура воздуха:
- днем +28°С…+30°С,
- ночью +19°С…+17.
Ветер ночью юго-западный, 3-8 м/с, днем северо-восточный, 3-8 м/с.
Предупреждение о пожарной опасности
В четверг, 22 июня, в определенной части центральных и Восточных областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, во вторник, 20 июня, украинскую столицу охватила настоящая буря. В Киеве прошел сильный дождь с грозой, подтопило множество улиц. В КМВА предупредили, что порывы ветра могут достигать до 10 м/с.