Прогноз погоди на завтра, 22 червня. В яких областях очікувати дощем, а в яких регіонах буде сонце

Жінка з парасолю в дощову погоду. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 22 червня, по всій території України очікується спекотна погода. Майже у всіх регіонах без опадів, але деяким областям не пощастить.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та METEOPROG.

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Погода по Україні 22 червня

У четвер, 22 червня, короткочасні дощі очікуються у Приазов'ї, на крайньому сході та на заході. В решті областей України без опадів.

Вітер північно-східний, 7 - 12 м/с, на південному сході окремі пориви, 15 - 20 м/с.

Температура повітря:

вночі +12…+17°С,

на північному сході близько +10°С,

удень повітря прогріється до +22...+27°С,

на півдні +28...+31°С.

Погода в Україні на 22 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві

У четвер у столиці України, Києві, очікується мінлива хмарність — як удень, так і вночі. Опадів не прогнозується.

Температура повітря:

вдень +28°С…+30°С,

вночі +19°С…+17.

Вітер вночі південно-західний, 3-8 м/с, вдень — північно-східний, 3-8 м/с.

Погода в Києві 22 червня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку

У четвер, 22 червня у певній частині центральних та Східних областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у вівторок, 20 червня, українську столицю охопила справжня буря. У Києві пройшов сильний дощ з грозою, підтопило багато вулиць. У КМВА попередили, що пориви вітру можуть сягати аж до 10 м/с.