Прогноз погоди на завтра, 22 червня. В яких областях очікувати дощем, а в яких регіонах буде сонце

Синоптики розповіли, в яких регіонах завтра чекати злив
Завтра, 22 червня, по всій території України очікується спекотна погода. Майже у всіх регіонах без опадів, але деяким областям не пощастить.
Про це повідомляє Укргідрометцентр та METEOPROG.
Погода по Україні 22 червня
У четвер, 22 червня, короткочасні дощі очікуються у Приазов'ї, на крайньому сході та на заході. В решті областей України без опадів.
Вітер північно-східний, 7 - 12 м/с, на південному сході окремі пориви, 15 - 20 м/с.
Температура повітря:
- вночі +12…+17°С,
- на північному сході близько +10°С,
- удень повітря прогріється до +22...+27°С,
- на півдні +28...+31°С.
Погода у Києві
У четвер у столиці України, Києві, очікується мінлива хмарність — як удень, так і вночі. Опадів не прогнозується.
Температура повітря:
- вдень +28°С…+30°С,
- вночі +19°С…+17.
Вітер вночі південно-західний, 3-8 м/с, вдень — північно-східний, 3-8 м/с.
Попередження про пожежну небезпеку
У четвер, 22 червня у певній частині центральних та Східних областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, у вівторок, 20 червня, українську столицю охопила справжня буря. У Києві пройшов сильний дощ з грозою, підтопило багато вулиць. У КМВА попередили, що пориви вітру можуть сягати аж до 10 м/с.