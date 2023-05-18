Якоб будет погода в Украине 18 мая

Мужчина идет по улице Киева, где цветут деревья. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 18 мая, в некоторых областях Украины ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Однако, несмотря на это, будет теплая погода.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 18 мая

Сегодня в западных областях будет облачно с прояснениями. Возможны небольшие кратковременные дожди, местами даже грозы.

На остальной территории переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом в южной и восточной части северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +10-15°С, в восточных областях +7-12°С; днем +22-27°С, в Закарпатье и Прикарпатье +16-21°С.

Погода в Украине 18 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

Сегодня в Киевской области в течение дня переменная облачность, но без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в столице ночью +11-13°С, днем +24-26°С; в Киевские области — ночью +10-15°С, днем +22-27°С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 18 мая

Народный синоптик прогнозирует, что сегодня в Украине ожидается +22-27°С. Но в западных областях воздух будет свежее +17-21°С.

По ее словам, на западе ожидаются дожди с грозами. Это собственно и станет причиной более холодной погоды сегодня.

На остальной территории Украины будет сухо, однако в южной части может быть сильный порывистый ветер.

"Дождей станет больше уже 20 мая, в субботу, но теплая погода в Украине будет продолжаться", — подчеркнула Диденко.

Напомним, что Южная Европа готовится к летней рекордной засухе. Некоторые регионы уже страдают от нехватки воды, а фермеры ожидают худших урожаев за десятилетие.