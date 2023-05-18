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Синоптики розповіли, в яких областях України сьогодні очікувати грозу, а в яких сонце

18 травня 2023 07:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Якоб буде погода в Україні 18 травня
Чоловік йде вулицею Києва, де цвітуть дерева. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 18 травня, в деяких областях України очікуються невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Однак попри це буде тепла погода.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та народна синоптикиня Наталка Діденко

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Погода в Україні 18 травня

Сьогодні в західних областях буде хмарна погода з проясненнями. Можливі невеликі короткочасні дощі, місцями навіть грози.

На решті території мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний з переходом у південній та східній частинах на північно-східний, 5-10 м/с. 

Температура вночі +10-15°С, у східних областях +7-12°С; вдень +22-27°С, на Закарпатті та Прикарпатті +16-21°С.

Погода в Україні 18 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області

Сьогодні на Київщині упродовж дня буде мінлива хмарність, проте без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура в столиці вночі +11-13°С, вдень +24-26°С; у Київські області — вночі +10-15°С, вдень +22-27°С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 18 травня

Народна синоптикиня прогнозує, що сьогодні в Україні очікується +22-27°С.  Але у західних областях повітря буде свіжішим, +17-21°С.

За її словами, на заході очікуються дощі з грозами. Це власне і стане причиною прохолоднішої погоди сьогодні.

На решті території України буде сухо, проте у південній частині може бути сильний рвучкий вітер.

"Дощів побільшає вже 20 травня, у суботу, але тепла погода в Україні триватиме", — наголосила Діденко.

Нагадаємо, що Південна Європа готується до літньої рекордної посухи. Деякі регіони вже страждають від нестачі води, а фермери очікують найгірших урожаїв за десятиліття.

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