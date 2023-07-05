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Синоптики рассказали, в каких областях сегодня будет досаждать летняя жара

5 июля 2023 05:57
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 5 июля
Дети играют на улице в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 5 июля, в Украине ожидается жаркая погода на всей территории Украины. Однако в некоторых регионах могут пройти кратковременные дожди, иногда даже грозы.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 5 июля

Сегодня ночью в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях могут пройти кратковременные дожди, иногда с грозами. Днем возможны осадки в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории будет сухо.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, при грозах местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных областях ночью +13-18°С, днем +23-28°С; на юге и юго-востоке страны ночью +19-24°С, днем +31-36°С; на остальной территории Украины ночью +16-21°С, днем +27-32°С.

Погода в Украине 5 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Сегодня в Киеве ночью будет без осадков. Однако днем возможен кратковременный дождь, местами гроза.

В Киевской области прогнозируется небольшой дождь.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, при грозе местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью +17-19°С, днем +28-30°С. В области ночью +16-21°С, днем +27-32°С;

Погода в Киеве и области 5 июля. Фото: Скриншот

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По словам народного синоптика Наталки Диденко, сегодня днем температура воздуха будет достигать +26-31°С. На юге и востоке ожидается +30-34°С, а в западных областях будет +24-29°С.

Также на западе, севере и Винницкой области ожидаются грозовые дожди. На остальной территории Украины осадки не прогнозируются.

Источник: Наталья Диденко

Напомним, что весной 2023 года стало известно о вероятном возвращении такого климатического явления, как Эль-Ниньо. В частности, оно оказывает заметное влияние на изменение климата на территории всей планеты.

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