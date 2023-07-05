Синоптики рассказали, в каких областях сегодня будет досаждать летняя жара
Сегодня, 5 июля, в Украине ожидается жаркая погода на всей территории Украины. Однако в некоторых регионах могут пройти кратковременные дожди, иногда даже грозы.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 5 июля
Сегодня ночью в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях могут пройти кратковременные дожди, иногда с грозами. Днем возможны осадки в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории будет сухо.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, при грозах местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха в западных областях ночью +13-18°С, днем +23-28°С; на юге и юго-востоке страны ночью +19-24°С, днем +31-36°С; на остальной территории Украины ночью +16-21°С, днем +27-32°С.
Погода в Киевской области
Сегодня в Киеве ночью будет без осадков. Однако днем возможен кратковременный дождь, местами гроза.
В Киевской области прогнозируется небольшой дождь.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, при грозе местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха в Киеве ночью +17-19°С, днем +28-30°С. В области ночью +16-21°С, днем +27-32°С;
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По словам народного синоптика Наталки Диденко, сегодня днем температура воздуха будет достигать +26-31°С. На юге и востоке ожидается +30-34°С, а в западных областях будет +24-29°С.
Также на западе, севере и Винницкой области ожидаются грозовые дожди. На остальной территории Украины осадки не прогнозируются.
Напомним, что весной 2023 года стало известно о вероятном возвращении такого климатического явления, как Эль-Ниньо. В частности, оно оказывает заметное влияние на изменение климата на территории всей планеты.