Діти граються на вулиці в Києві. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 5 липня, в Україні очікується спекотна погода по всій території України. Однак, у деяких регіонах можуть пройти короткочасні дощі, подекуди навіть грози.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 5 липня

Сьогодні вночі у західних регіонах, а також Житомирській та Вінницькій областях можуть пройти короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вдень опади можливі в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській та Сумській областях. На решті території буде сухо.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час гроз місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря у західних областях вночі +13-18°С, вдень +23-28°С; на півдні та південному сході країни вночі +19-24°С, вдень +31-36°С; на решті території України вночі +16-21°С, вдень +27-32°С.

Погода в Україні 5 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Київській області

Сьогодні в Києві ніч буде без опадів. Однак, вдень можливий короткочасний дощ, подекуди гроза.

У Київській області прогнозують невеликий дощ.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час грози місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря у Києві вночі +17-19°С, вдень +28-30°С. В області вночі +16-21°С, вдень +27-32°С;

Погода у Києві та області 5 липня. Фото: Скриншот

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами народної синоптикині Наталки Діденко, сьогодні вдень температура повітря сягатиме +26-31°С. На півдні та на сході очікується +30-34°С, а у західних областях буде +24-29°С.

Також на заході, півночі та на Вінниччині очікуються грозові дощі. На решті території України опади не прогнозуються.

Джерело: Наталка Діденко

Нагадаємо, що навесні 2023 року стало відомо про ймовірне повернення такого кліматичного явища, як Ель-Ніньо. Зокрема, воно помітно впливає на зміну клімату на території всієї планети.