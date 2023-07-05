Синоптики розповіли, в яких областях сьогодні дошкулятиме літня спека
Сьогодні, 5 липня, в Україні очікується спекотна погода по всій території України. Однак, у деяких регіонах можуть пройти короткочасні дощі, подекуди навіть грози.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 5 липня
Сьогодні вночі у західних регіонах, а також Житомирській та Вінницькій областях можуть пройти короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вдень опади можливі в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській та Сумській областях. На решті території буде сухо.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час гроз місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря у західних областях вночі +13-18°С, вдень +23-28°С; на півдні та південному сході країни вночі +19-24°С, вдень +31-36°С; на решті території України вночі +16-21°С, вдень +27-32°С.
Погода у Київській області
Сьогодні в Києві ніч буде без опадів. Однак, вдень можливий короткочасний дощ, подекуди гроза.
У Київській області прогнозують невеликий дощ.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час грози місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря у Києві вночі +17-19°С, вдень +28-30°С. В області вночі +16-21°С, вдень +27-32°С;
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За словами народної синоптикині Наталки Діденко, сьогодні вдень температура повітря сягатиме +26-31°С. На півдні та на сході очікується +30-34°С, а у західних областях буде +24-29°С.
Також на заході, півночі та на Вінниччині очікуються грозові дощі. На решті території України опади не прогнозуються.
Нагадаємо, що навесні 2023 року стало відомо про ймовірне повернення такого кліматичного явища, як Ель-Ніньо. Зокрема, воно помітно впливає на зміну клімату на території всієї планети.