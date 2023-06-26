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Синоптики рассказали, в каких областях сегодня ждать ненастье

26 июня 2023 05:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды сегодня 26 июня
Женщины переходят дорогу, прячась под зонтиками от дождя. Фото: 24 Канал
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 26 июня, Украину ожидает теплая погода. Однако почти во всех областях будут кратковременные дожди с грозами.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды в Украине на 26 июня

Сегодня на Левобережье страны ожидаются сильные дожди, местами порывы ветра.

Осадков почти не будет только в Закарпатской области.

Температура воздуха ночью +17-22°С; днем +24-29°С.

Погода в Украине 26 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В столице в понедельник ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Температура воздуха ночью +14-16 ° С; днем +21-23°С.

Погода в Киеве 26 июня. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По словам Диденко, сегодня на Украину придет циклон Lambert, который принесет с собой дожди и грозы. Ненастье ожидается в восточном и юго-восточном регионе, а также в Полтавской, Черкасской областях и Днепре.

Циклон Lambert. Фото: Наталья Диденко\Facebook

Также в столице ожидается свежая погода. Местами возможны дожди. Температура воздуха днем будет +21-23°С.

Прогноз погоды 26 июня. Фото: Наталья Диденко\Facebook

Напомним, что NASA показала видео, демонстрирующее поднятие уровня воды в Мировом океане. Так, спутники агентства заметили изменения по сравнению с 1993 годом.

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