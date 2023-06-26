Прогноз погоды сегодня 26 июня

Синоптики рассказали, в каких областях сегодня ждать ненастье
Сегодня, 26 июня, Украину ожидает теплая погода. Однако почти во всех областях будут кратковременные дожди с грозами.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Прогноз погоды в Украине на 26 июня
Сегодня на Левобережье страны ожидаются сильные дожди, местами порывы ветра.
Осадков почти не будет только в Закарпатской области.
Температура воздуха ночью +17-22°С; днем +24-29°С.
Погода в Киеве
В столице в понедельник ожидаются кратковременные дожди с грозами.
Температура воздуха ночью +14-16 ° С; днем +21-23°С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По словам Диденко, сегодня на Украину придет циклон Lambert, который принесет с собой дожди и грозы. Ненастье ожидается в восточном и юго-восточном регионе, а также в Полтавской, Черкасской областях и Днепре.
Также в столице ожидается свежая погода. Местами возможны дожди. Температура воздуха днем будет +21-23°С.
Напомним, что NASA показала видео, демонстрирующее поднятие уровня воды в Мировом океане. Так, спутники агентства заметили изменения по сравнению с 1993 годом.