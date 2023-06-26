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Синоптики розповіли, в яких областях сьогодні чекати на негоду

26 червня 2023 05:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди сьогодні 26 червня
Жінки переходять дорогу ховаючись під парасолями від дощу. Фото: 24 Канал
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 26 червня, на Україну чекає тепла погода. Проте майже у всіх областях будуть короткочасні дощі з грозами. 

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні на 26 червня

Сьогодні на Лівобережжі країни очікуються сильні дощі, місцями можуть бути пориви вітру.

Опадів майже не буде лише у Закарпатській області.

Температура повітря вночі +17-22°С; вдень +24-29°С.

Погода в Україні 26 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві

У столиці в понеділок очікуються короткочасні дощі з грозами. 

Температура повітря вночі +14-16°С; вдень +21-23°С.

Погода в Києві 26 червня. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами Діденко, сьогодні в Україну прийде циклон Lambert, який принесе з собою дощі та грози. Негода очікується у східному та південно-східному регіоні, а також на Полтавщині, Черкащині та у Дніпрі.

Циклон Lambert. Фото: Наталка Діденко\Facebook

Також сьогодні в столиці очікується свіжа погода. Місцями можливі дощі. Температура повітря вдень становитиме +21-23°С. 

Прогноз погоди 26 червня. Фото: Наталка Діденко\Facebook

Нагадаємо, що NASA показала відео, яке демонструє підняття рівня води у Світовому океані. Так, супутники агенції помітили зміни в порівнянні з 1993 роком.

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