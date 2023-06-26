Прогноз погоди сьогодні 26 червня

Жінки переходять дорогу ховаючись під парасолями від дощу. Фото: 24 Канал

Сьогодні, 26 червня, на Україну чекає тепла погода. Проте майже у всіх областях будуть короткочасні дощі з грозами.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 26 червня

Сьогодні на Лівобережжі країни очікуються сильні дощі, місцями можуть бути пориви вітру.

Опадів майже не буде лише у Закарпатській області.

Температура повітря вночі +17-22°С; вдень +24-29°С.

Погода в Україні 26 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві

У столиці в понеділок очікуються короткочасні дощі з грозами.

Температура повітря вночі +14-16°С; вдень +21-23°С.

Погода в Києві 26 червня. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами Діденко, сьогодні в Україну прийде циклон Lambert, який принесе з собою дощі та грози. Негода очікується у східному та південно-східному регіоні, а також на Полтавщині, Черкащині та у Дніпрі.

Циклон Lambert. Фото: Наталка Діденко\Facebook

Також сьогодні в столиці очікується свіжа погода. Місцями можливі дощі. Температура повітря вдень становитиме +21-23°С.

Прогноз погоди 26 червня. Фото: Наталка Діденко\Facebook

Нагадаємо, що NASA показала відео, яке демонструє підняття рівня води у Світовому океані. Так, супутники агенції помітили зміни в порівнянні з 1993 роком.