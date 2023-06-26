Прогноз погоди сьогодні 26 червня

Синоптики розповіли, в яких областях сьогодні чекати на негоду
Сьогодні, 26 червня, на Україну чекає тепла погода. Проте майже у всіх областях будуть короткочасні дощі з грозами.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Прогноз погоди в Україні на 26 червня
Сьогодні на Лівобережжі країни очікуються сильні дощі, місцями можуть бути пориви вітру.
Опадів майже не буде лише у Закарпатській області.
Температура повітря вночі +17-22°С; вдень +24-29°С.
Погода у Києві
У столиці в понеділок очікуються короткочасні дощі з грозами.
Температура повітря вночі +14-16°С; вдень +21-23°С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За словами Діденко, сьогодні в Україну прийде циклон Lambert, який принесе з собою дощі та грози. Негода очікується у східному та південно-східному регіоні, а також на Полтавщині, Черкащині та у Дніпрі.
Також сьогодні в столиці очікується свіжа погода. Місцями можливі дощі. Температура повітря вдень становитиме +21-23°С.
Нагадаємо, що NASA показала відео, яке демонструє підняття рівня води у Світовому океані. Так, супутники агенції помітили зміни в порівнянні з 1993 роком.