Погода в Украине 30 июля — в каких регионах ждать жару

Люди в жару гуляют по Киеву. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 30 июля, осадков не ожидается, только в западных областях местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха будет достигать 33°C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды в Украине 30 июля

В воскресенье, 30 июля, в Украине возможны кратковременные дожди только в западных областях. Температура воздуха в южной части ночью 18-23°C, днем 28-33°C; на остальной территории ночью 13-18°C, днем 24-29°C. Тем не менее, 31 июля температура воздуха снизится на несколько градусов. На западе и севере 20-25°C.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, завтра в восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Также на выходные повышения атмосферное давление.

Погода 30 июля в Киеве и области

В Киеве и области 30 июля местами возможен кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-западный 5-10 м/с.

Температура ночью 12-18°С, днем 21-29°С;

по Киеву ночью 14-16°С, днем 23-29°С.

Климатическая характеристика августа

Синоптики прогнозируют, что средняя месячная температура августа составит 20-25°С тепла, в Карпатах 16-18°С, что на 1.5-2°С выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 31-73 мм, в Карпатах 90-112 мм, что в пределах (80-100%) нормы.

Напомним, 29 июля из-за неблагоприятных погодных условий и аварий в электросетях пять областей Украины пережили массовые отключения электроэнергии. Произошел технический сбой на объектах компании НЭК "Укрэнерго" в Одесской области, что повлекло за собой выключение электролинии мощностью 330 кВт.