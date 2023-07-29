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Синоптики розповіли про погоду на завтра: де очікувати спеку

29 липня 2023 14:36
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні 30 липня — в яких регіонах очікувати спеку
Люди в спеку гуляють по Києву. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

У неділю, 30 липня, опадів не передбачається, лише у західних областях місцями можливі короткочасні дощі. Температура повітря сягатиме до 33°C. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі

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Прогноз погоди в Україні 30 липня

У неділю, 30 липня, в Україні можливі короткочасні дощі лише в західних областях. Температура повітря у південній частині вночі 18-23°C, вдень 28-33°C; на решті території вночі 13-18°C, вдень 24-29°C. Проте 31 липня температура повітря знизиться на декілька градусів. На заході та півночі 20-25°.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, завтра у східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Також на вихідні підвищення атмосферний тиск.

Погода 30 липня в Києві та області

У Києві та області 30 липня місцями можливий короткочасний дощ. Вітер переважно буде північно-західний 5-10 м/с.

Температура вночі 12-18°С, вдень 21-29°С;
по Києву вночі 14-16°С, вдень 23-29°С.

Кліматична характеристика серпня

Синоптики прогнозують, що середня місячна температура серпня становитиме 20-25°С тепла, в Карпатах 16-18°С, що на 1.5-2°С вище за норму. 

Місячна кількість опадів очікується 31-73 мм, в Карпатах 90-112 мм, що в межах (80-100%) норми.

Нагадаємо, 29 липня через несприятливі погодні умови та аварії в електромережах п'ять областей України пережили масові відключення електроенергії. Відбувся технічний збій на об'єктах компанії НЕК "Укренерго" в Одеській області, що спричинив вимкнення електролінії потужністю 330 кВт.

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