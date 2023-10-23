Погода в Украине — прогноз от синоптиков на понедельник, 23 октября

Женщины ходят по улице в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине сегодня, 23 октября, будет облачно, но с прояснениями. Ночью прошли небольшие дожди почти по всей Украине, однако днем их, скорее всего, не будет.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и Метеопрог.

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Синоптики Метеопрога отмечают, что дождей днем не предполагается.

Погода в Украине на 23 октября. Фото: Метеопрог

Однако в Укргидрометцентре все же предупредили о небольших осадках в северо-восточных и восточных областях.

Погода в Украине на 23 октября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер ожидается юго-западный, западный, 7-12 м/с, на севере местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью — +8-13 °С;

днем — +14-19 °С.

На юге температура воздуха в этот день будет достигать +21-26 °С.

Напомним, сегодня, 23 октября, в Одессе будет теплая погода. По прогнозам синоптиков, весь день переменная облачность, однако осадков в течение дня не будет. Температура воздуха будет очень приятной, поднимаясь до +22…+24 °С. Скорость ветра будет оставаться умеренной и составит до 12 м/с.