Погода в Украине — прогноз от синоптиков на понедельник, 23 октября

Синоптики рассказали, какой будет сегодня погода и ожидать ли дождей
В Украине сегодня, 23 октября, будет облачно, но с прояснениями. Ночью прошли небольшие дожди почти по всей Украине, однако днем их, скорее всего, не будет.
Об этом сообщает Укргидрометцентр и Метеопрог.
Погода в Украине 23 октября
Синоптики Метеопрога отмечают, что дождей днем не предполагается.
Однако в Укргидрометцентре все же предупредили о небольших осадках в северо-восточных и восточных областях.
Ветер ожидается юго-западный, западный, 7-12 м/с, на севере местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью — +8-13 °С;
- днем — +14-19 °С.
На юге температура воздуха в этот день будет достигать +21-26 °С.
Напомним, сегодня, 23 октября, в Одессе будет теплая погода. По прогнозам синоптиков, весь день переменная облачность, однако осадков в течение дня не будет. Температура воздуха будет очень приятной, поднимаясь до +22…+24 °С. Скорость ветра будет оставаться умеренной и составит до 12 м/с.
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