Погода в Україні — прогноз від синоптиків на понеділок, 23 жовтня

Жінки йдуть по вулиці у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні сьогодні, 23 жовтня, буде хмарно, але з проясненнями. Вночі вже пройшли невеликі дощі майже по всій Україні, проте вдень їх, швидше за все, не буде.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та Метеопрог.

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Погода в Україні 23 жовтня

Синоптики Метеопрог зазначають, що дощів вдень не передбачається.

Погода в Україні на 23 жовтня. Фото: Метеопрог

Проте в Укргідрометцентрі все ж попередили про незначні опади у північно-східних та східних областях.

Погода в Україні на 23 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер очікується південно-західний, західний, 7-12 м/с, на півночі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі — +8-13 °С;

вдень — +14-19 °С.

На півдні температура повітря в цей день сягатиме +21-26 °С.

Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, в Одесі буде тепла погода. За прогнозами синоптиків, весь день буде мінлива хмарність, проте опадів упродовж дня не буде. Температура повітря буде дуже приємною, піднімаючись до +22…+24 °С. Швидкість вітру залишатиметься помірною і становитиме до 12 м/с.