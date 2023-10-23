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Синоптики розповіли, якою буде сьогодні погода та чи очікувати на дощі

23 жовтня 2023 08:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні — прогноз від синоптиків на понеділок, 23 жовтня
Жінки йдуть по вулиці у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні сьогодні, 23 жовтня, буде хмарно, але з проясненнями. Вночі вже пройшли невеликі дощі майже по всій Україні, проте вдень їх, швидше за все, не буде.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та Метеопрог. 

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Погода в Україні 23 жовтня 

Синоптики Метеопрог зазначають, що дощів вдень не передбачається.

дощ в Україні
Погода в Україні на 23 жовтня. Фото: Метеопрог

Проте в Укргідрометцентрі все ж попередили про незначні опади у північно-східних та східних областях.

дощ в Україні
Погода в Україні на 23 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер очікується південно-західний, західний, 7-12 м/с, на півночі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря: 

  • вночі — +8-13 °С;
  • вдень — +14-19 °С.

На півдні температура повітря в цей день сягатиме +21-26 °С.

Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, в Одесі буде тепла погода. За прогнозами синоптиків, весь день буде мінлива хмарність, проте опадів упродовж дня не буде. Температура повітря буде дуже приємною, піднімаючись до +22…+24 °С. Швидкість вітру залишатиметься помірною і становитиме до 12 м/с.

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