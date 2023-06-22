Прогноз погоды на 23 июня. В каких областях ожидается дождь, где будет тепло.

Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE

Синоптики сообщают, что завтра, 23 июня, ожидается переменная облачность. В западных областях могут быть кратковременные дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и METEOPROG.

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Погода в Украине 23 июня

Как отмечают синоптики, в пятницу, 23 июня, на западе страны ожидаются кратковременные дожди с грозами.

В центральной части страны без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью составит +10 +15°С;

днем +23 +28°С.

Погода в Украине 23 июня. Фото: Укргидрометцентр

Какая будет погода в Киеве

Укргидрометцентр сообщает, что завтра, 23 июня, в Киеве ожидается переменная облачность в течении суток.

Ночью без осадков, днем — кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +17 +15 °С;

днем +27 +29°С.

Прогноз погоды в Киеве на 23 июня. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности

Синоптики сообщают, что 23 июня в Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение о пожарной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Гидрологические предупреждения

В результате подрыва Каховской ГЭС, уровни воды Каховского водохранилища удерживаются ниже минимальных критических значений, необходимых для работы водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

"Во второй половине суток 22 июня, в связи с ожидаемыми ливневыми дождями, на горных притоках Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) вероятно формирование скоротечных локальных дождевых паводков. В местах прохождения ливневых дождей возможно формирование местного и склонового стока, в в горах существует угроза схождения отдельных селевых потоков (II уровень опасности — оранжевый)", — предупреждают в "Укргидрометцентре".

Гидрологические предупреждения Фото: Укргидрометцентр

Напомним, Одесская область готовится к приближению непогоды. Синоптики прогнозируют дождь и сильные порывы ветра со скоростью 9-15 метров в секунду. С целью обеспечения быстрого реагирования на возможные аварийные ситуации ДТЭК перевели 206 бригад энергетиков в усиленный режим.