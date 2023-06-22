Прогноз погоды на 23 июня. В каких областях ожидается дождь, где будет тепло.

Синоптики предупредили украинцев о непогоде: где ждать дождей
Синоптики сообщают, что завтра, 23 июня, ожидается переменная облачность. В западных областях могут быть кратковременные дожди.
Об этом сообщает Укргидрометцентр и METEOPROG.
Погода в Украине 23 июня
Как отмечают синоптики, в пятницу, 23 июня, на западе страны ожидаются кратковременные дожди с грозами.
В центральной части страны без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью составит +10 +15°С;
- днем +23 +28°С.
Какая будет погода в Киеве
Укргидрометцентр сообщает, что завтра, 23 июня, в Киеве ожидается переменная облачность в течении суток.
Ночью без осадков, днем — кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +17 +15 °С;
- днем +27 +29°С.
Предупреждение о пожарной опасности
Синоптики сообщают, что 23 июня в Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Гидрологические предупреждения
В результате подрыва Каховской ГЭС, уровни воды Каховского водохранилища удерживаются ниже минимальных критических значений, необходимых для работы водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).
"Во второй половине суток 22 июня, в связи с ожидаемыми ливневыми дождями, на горных притоках Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) вероятно формирование скоротечных локальных дождевых паводков. В местах прохождения ливневых дождей возможно формирование местного и склонового стока, в в горах существует угроза схождения отдельных селевых потоков (II уровень опасности — оранжевый)", — предупреждают в "Укргидрометцентре".
Напомним, Одесская область готовится к приближению непогоды. Синоптики прогнозируют дождь и сильные порывы ветра со скоростью 9-15 метров в секунду. С целью обеспечения быстрого реагирования на возможные аварийные ситуации ДТЭК перевели 206 бригад энергетиков в усиленный режим.