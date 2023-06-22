Прогноз погоди на 23 червня. В яких областях очікувати дощ, а де буде тепло.

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

Синоптики повідомляють, що завтра, 23 червня, очікується мінлива хмарність. У західних областях можуть бути короткочасні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та METEOPROG.

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Погода в Україні 23 червня

Як зазначають синоптики, в п'ятницю, 23 червня, на заході країни очікуються короткочасні дощі з грозами.

В центральній частині країни без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі становитиме +10 +15 °С;

вдень +23 +28 °С.

Погода в Україні 23 червня. Фото: Укргідрометцентр

Якою буде погода в Києві

Укргідрометцентр повідомляє, що завтра, 23 червня, у Києві очікується мінлива хмарність протягом усієї доби.

Вночі — без опадів, вдень — короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

уночі +17 +15 °С;

вдень +27 +29 °С.

Прогноз погоди у Києві на 23 червня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку

Синоптики повідомляють, що 23 червня у Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Гідрологічні попередження

Внаслідок підриву Каховської ГЕС, рівні води Каховського водосховища утримуються нижчими за мінімальні критичні значення, які потрібні для роботи водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

"У другій половинi доби 22 червня, у зв'язку із очікуваними зливовими дощами, на гірських притоках Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) ймовірне формування швидкоплинних локальних дощових паводків. У місцях проходження зливових дощів можливе формування місцевого та схилового стоку, в горах існує загроза сходження окремих селевих потоків (II рівень небезпеки — помаранчевий)", — попереджують в "Укргідрометцентрі".

Гідрологічні попередження. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, Одещина готується до наближення негоди. Синоптики прогнозують дощ та сильні пориви вітру зі швидкістю 9–15 метрів за секунду. З метою забезпечення швидкого реагування на можливі аварійні ситуації, ДТЕК перевели 206 бригад енергетиків у посилений режим.