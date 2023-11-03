Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 3 ноября.

Синоптики предупредили о резком похолодании в Одесской области — какой будет погода
3 ноября 2023 06:12
Люди отдыхают возле моря. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 3 ноября, в Одессе прогнозируется облачная и ветреная погода. Синоптики предупреждают о сильных порывах до 9 м/с. В то же время осадков не предвидится, однако продолжится активная фаза магнитных бурь.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Без осадков.
- Преимущественно облачно.
- Утром туман.
- Ветер северо-западный, 2-6 м/с.
- Температура ночью +13°С...+14°С, днем +13°С...+15°С.
- Атмосферное давление — 755 мм рт. ст.
- Влажность — 86%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Преимущественно облачно.
- Без осадков.
- Ветер северный, 4-9 м/с.
- Температура ночью +8°С...+10°С, днем +14°С...+17°С.
- На дорогах области видимость до 500 м.
Погода в Украине
Погода в Украине в пятницу, 3 ноября, будет пасмурной и дождливой. Осадки следует ожидать во Львовской, Франковской, Харьковской, Днепропетровской и других областях. Также синоптики предупреждают об опасных порывах ветра до 20 м/с. Сегодня колонки термометров покажут днем +15 °С, однако ночью температура существенно снизится.
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