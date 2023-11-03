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Синоптики предупредили о резком похолодании в Одесской области — какой будет погода

3 ноября 2023 06:12
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 3 ноября.
Люди отдыхают возле моря. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 3 ноября, в Одессе прогнозируется облачная и ветреная погода. Синоптики предупреждают о сильных порывах до 9 м/с. В то же время осадков не предвидится, однако продолжится активная фаза магнитных бурь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Без осадков.
  • Преимущественно облачно.
  • Утром туман.
  • Ветер северо-западный, 2-6 м/с.
  • Температура ночью +13°С...+14°С, днем +13°С...+15°С.
  • Атмосферное давление — 755 мм рт. ст.
  • Влажность — 86%.

Прогноз погоды в Одесской области

  • Преимущественно облачно.
  • Без осадков.
  • Ветер северный, 4-9 м/с.
  • Температура ночью +8°С...+10°С, днем +14°С...+17°С.
  • На дорогах области видимость до 500 м.

Погода в Украине

Погода в Украине в пятницу, 3 ноября, будет пасмурной и дождливой. Осадки следует ожидать во Львовской, Франковской, Харьковской, Днепропетровской и других областях. Также синоптики предупреждают об опасных порывах ветра до 20 м/с. Сегодня колонки термометров покажут днем +15 °С, однако ночью температура существенно снизится.

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