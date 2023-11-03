Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 3 листопада

Люди відпочивають біля моря. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 3 листопада, в Одесі прогнозують хмарну та вітряну погоду. Синоптики попереджають про сильні пориви до 9 м/с. Водночас опадів не передбачається, проте триватиме активна фаза магнітних бур.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Без опадів.

Переважно хмарно.

Зранку туман.

Вітер північно-західний, 2-6 м/с.

Температура вночі +13 °С...+14 °С, вдень +13 °С...+15 °С.

Атмосферний тиск — 755 мм рт. ст.

Вологість — 86%.

Прогноз погоди в Одеській області

Переважно хмарно.

Без опадів.

Вітер північний, 4-9 м/с.

Температура вночі +8 °С...+10 °С, вдень +14 °С...+17 °С.

На автошляхах області видимість до 500 м.

Погода в Україні

Погода в Україні в п'ятницю, 3 листопада, буде похмурою та дощовою. Опади слід очікувати у Львівській, Франківській, Харківській, Дніпропетровській та інших областях. Також синоптики попереджають про небезпечні пориви вітру до 20 м/с. Сьогодні стовпчики термометрів покажуть вдень +15 °С, однак вночі температура суттєво знизиться.