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Синоптики попередили про різке похолодання на Одещині — якою буде погода

3 листопада 2023 06:12
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 3 листопада
Люди відпочивають біля моря. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 3 листопада, в Одесі прогнозують хмарну та вітряну погоду. Синоптики попереджають про сильні пориви до 9 м/с. Водночас опадів не передбачається, проте триватиме активна фаза магнітних бур.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Без опадів.
  • Переважно хмарно.
  • Зранку туман.
  • Вітер північно-західний, 2-6 м/с.
  • Температура вночі +13 °С...+14 °С, вдень +13 °С...+15 °С.
  • Атмосферний тиск — 755 мм рт. ст.
  • Вологість — 86%.

Прогноз погоди в Одеській області

  • Переважно хмарно.
  • Без опадів.
  • Вітер північний, 4-9 м/с.
  • Температура вночі +8 °С...+10 °С, вдень +14 °С...+17 °С.
  • На автошляхах області видимість до 500 м.

Погода в Україні 

Погода в Україні в п'ятницю, 3 листопада, буде похмурою та дощовою. Опади слід очікувати у Львівській, Франківській, Харківській, Дніпропетровській та інших областях. Також синоптики попереджають про небезпечні пориви вітру до 20 м/с. Сьогодні стовпчики термометрів покажуть вдень +15 °С, однак вночі температура суттєво знизиться.

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