Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 3 листопада

Синоптики попередили про різке похолодання на Одещині — якою буде погода
3 листопада 2023 06:12
Люди відпочивають біля моря. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 3 листопада, в Одесі прогнозують хмарну та вітряну погоду. Синоптики попереджають про сильні пориви до 9 м/с. Водночас опадів не передбачається, проте триватиме активна фаза магнітних бур.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Без опадів.
- Переважно хмарно.
- Зранку туман.
- Вітер північно-західний, 2-6 м/с.
- Температура вночі +13 °С...+14 °С, вдень +13 °С...+15 °С.
- Атмосферний тиск — 755 мм рт. ст.
- Вологість — 86%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Переважно хмарно.
- Без опадів.
- Вітер північний, 4-9 м/с.
- Температура вночі +8 °С...+10 °С, вдень +14 °С...+17 °С.
- На автошляхах області видимість до 500 м.
Погода в Україні
Погода в Україні в п'ятницю, 3 листопада, буде похмурою та дощовою. Опади слід очікувати у Львівській, Франківській, Харківській, Дніпропетровській та інших областях. Також синоптики попереджають про небезпечні пориви вітру до 20 м/с. Сьогодні стовпчики термометрів покажуть вдень +15 °С, однак вночі температура суттєво знизиться.
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