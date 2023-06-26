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Синоптики предупредили о дождях и похолоданиях в нескольких областях

26 июня 2023 21:30
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на 27 июня — в каких регионах похолодает
Женщины уходят под дождем. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Во вторник, 27 июня, в течение дня будет облачно с прояснениями. В Украине ожидается от 11° ночью до 29° тепла днем, во многих областях пройдут дожди с грозами.

Об этом рассказали в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды в Украине 27 июня

Синоптики предупредили, что 27 июня в восточных, северо-восточных, днем и в западных, Винницкой и
В Житомирской областях возможны кратковременные дожди, а местами и грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 11-16°, но днем будет тепло 20-25°. В Сумской, Черниговской и Харьковской областях 17-22°, а в южной части страны ночью 15-20°, днем 24-29°.

погода в Украине
Прогноз погоды в Украине 27 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 27 июня

27 июня в Киеве и области будет преобладать облачная погода с прояснениями, однако без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в области ночью 11-16°, днем 20-25°, а в Киеве ночью 12-14°, днем 22-24°.

Напомним, что в течение всего июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут губительно влиять на здоровье человека.

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