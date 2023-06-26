Прогноз погоди в Україні на 27 червня — в яких регіонах похолодає

Жінки йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 27 червня, впродовж дня буде хмарна погода з проясненнями. В Україні очікується від 11° вночі до 29° тепла вдень, у багатьох областях пройдуть дощі з грозами.

Про це розповіли в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди в Україні 27 червня

Синоптики попередили, що 27 червня у східних, північно-східних, вдень і в західних, Вінницькій та

Житомирській областях можливі короткочасні дощі, а місцями і грози. На решті території без опадів.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 11-16°, проте вдень буде тепло 20-25°. На Сумщині, Чернігівщині та Харківщині 17-22°, а в південній частині країни вночі 15-20°, вдень 24-29°.

Прогноз погоди в Україні 27 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Київській області 27 червня

Упродовж 27 червня у Києві та області переважатиме хмарна погода з проясненнями, проте без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря в області вночі 11-16°, вдень 20-25°, а у Києві вночі 12-14°, вдень 22-24°.

Нагадаємо, що протягом всього червня фахівці прогнозують сильні магнітні бурі, які можуть згубно впливати на людське здоровʼя.