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Синоптики назвали перечень областей, которые сегодня накроют ливни

26 октября 2023 08:41
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 26 октября — прогноз от Метеопрог
Люди идут под зонтиками. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 26 октября, в Украине будет пасмурная погода. Дожди ожидаются в западных, местами в северных и восточных областях. Несмотря на это, по всей Украине прогнозируется комфортная температура воздуха, которая будет колебаться в пределах +10...+22 °C.

Об этом сообщают синоптики Meteoprog.

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Погода в Украине 26 октября

В четверг, 26 октября, большинство регионов Украины ожидают дожди, в частности в западных, а местами в северных и восточных областях. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. В то же время теплее всего будет на юге. Там синоптики прогнозируют +15...+22 °C.

погода в Украине 26 октября
Погода в Украине 26 октября. Фото: Meteoprog

Температура воздуха по областям:

  • центральный регион — Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Днепропетровская — ночью +7...+12 °C, днем +12...+18 °С;
  • западный регион — Львовская, Волынская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская, Ровенская, Хмельницкая, Закарпатская — ночью +7...+13 °С, днем +13...+21 °С;
  • северный регион — Киевская, Сумская, Житомирская, Черниговская — ночью +5... +10 ° С, днем +7...+15 °С;
  • восточный регион — Харьковская, Луганская, Донецкая — ночью +6...+10 °С, днем +10...+16 °С;
  • южный регион — Запорожская, Одесская, Херсонская, Николаевская, Крым — ночью +9...+17 °С, днем +13...+22 °С.

Напомним, что до конца этой недели в Украине сохранится высокий температурный фон благодаря влиянию теплых воздушных масс из южной части Европы. Синоптики рассказали, задержатся ли ливни в Украине.

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