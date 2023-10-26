Погода в Україні 26 жовтня — прогноз від Метеопрог

Люди ідуть під парасольками. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 26 жовтня, в Україні буде похмура погода. Дощі очікуються у західних, а місцями в північних та східних областях. Попри це по всій Україні прогнозується комфортна температура повітря, яка коливатиметься в межах +10...+22 °C.

Про це повідомляють синоптики Meteoprog.

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Погода в Україні 26 жовтня

У четвер, 26 жовтня, у більшість регіонів України очікують дощі, зокрема у західних, а місцями в північних та східних областях. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Водночас найтепліше буде на півдні. Там синоптики прогнозують +15...+22 °C.

Погода в Україні 26 жовтня. Фото: Meteoprog

Температура повітря по областях:

центральний регіон — Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Дніпропетровська — вночі +7...+12 °C, вдень +12...+18 °C;

— вночі +7...+12 °C, вдень +12...+18 °C; західний регіон — Львівська, Волинська, Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська, Рівненська, Хмельницька, Закарпатська — вночі +7...+13 °C, вдень +13...+21 °C;

— вночі +7...+13 °C, вдень +13...+21 °C; північний регіон — Київська, Сумська, Житомирська, Чернігівська — вночі +5...+10 °C, вдень +7...+15 °C;

— вночі +5...+10 °C, вдень +7...+15 °C; східний регіон — Харківська, Луганська, Донецька — вночі +6...+10 °C, вдень +10...+16 °C;

— вночі +6...+10 °C, вдень +10...+16 °C; південний регіон — Запорізька, Одеська, Херсонська, Миколаївська, Крим — вночі +9...+17 °C, вдень +13...+22 °C.

Нагадаємо, що до кінця цього тижня в Україні збережеться високий температурний фон завдяки впливу теплих повітряних мас з південної частини Європи. Синоптики розповіли, чи затримаються зливи в Україні.