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Синоптическая нестабильность: народный синоптик рассказала о погоде на выходные

7 апреля 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода на выходные в Украине - прогноз погоды на 8 и 9 апреля.
Холодную погоду обещают на западе, а самую теплую — на востоке. Фото: google.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В субботу и воскресенье, 8 и 9 апреля, улучшения погодных условий ждать не стоит. Во многих областях будет дождь, а иногда обещают ночные морозы.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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"И в субботу, и на Вербное воскресенье будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. Не забывайте зонты", — говорится в сообщении.

По словам Натальи Диденко, в Карпатах и вокруг горных регионов пройдет мокрый снег. Температура воздуха пока существенно не будет меняться. В течение дня холоднее всего будет на западе, теплее всего на востоке.

В большинстве областей Украины ожидается +9...+14 градусов, на востоке и в прилегающих к востоку областях +12...+17 градусов. В западной части все никак холод не удается вытолкать, 8-9 апреля предполагается +6...+11 градусов (ночью даже еще задерживаются небольшие "минусы").

Погода на выходные в Киевской области

В Киеве в субботу и на Вербное воскресенье периодические дожди. Максимальная температура воздуха около +10 градусов. Более стабильно, уверенно потепление придет в столицу 14-15 апреля.

На картинке может быть: карта

Отметим, народный синоптик Наталья Диденко ранее спрогнозировала, что в западных областях холода отступят уже на следующей неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали новый погодный рекорд. За сутки, 5 апреля, в Киеве выпало наибольшее количество осадков почти за сотню лет — 20,6 мм.

 

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