Погода на вихідні в Україні - прогноз погоди на 8 та 9 квітня

Найхолоднішу погоду обіцяють на заході, а найтеплішу — на сході. Фото: google.com

У суботу та неділю, 8 та 9 квітня, на покращення погодних умов чекати не варто. У багатьох областях дощитиме, а подекуди обіцяють нічні морози.

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

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"І в суботу, і на Вербну неділю переважатиме волога погода з періодичними дощами. Не забувайте парасолі", — йдеться у повідомленні.

Зі слів Наталки Діденко, у Карпатах та навколо гірських регіонах йтиме мокрий сніг. Температура повітря поки що істотно не мінятиметься. Протягом дня найхолодніше буде на заході, найтепліше на сході.

У більшості областей України очікується +9...+14 градусів, на сході та в прилеглих до сходу областях +12...+17 градусів. У західній частині все ніяк холод не вдається виштовхати, 8-9 квітня передбачається +6...+11 градусів (вночі навіть ще затримуються невеликі "мінуси").

Погода на вихідні у Київській області

У Києві в суботу та на Вербну неділю — періодичні дощі. Максимальна температура повітря близько +10 градусів. Стабільніше, впевненіше потепління прийде в столицю 14-15 квітня.

Зазначимо, народна синоптикиня Наталка Діденко раніше спрогнозувала, що у західних областях холоди відступлять уже наступного тижня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві зафіксували новий погодний рекорд. За добу, 5 квітня, у Києві випала найбільша кількість опадів за майже сотню років — 20,6 мм.