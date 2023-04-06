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Румыния закрыла границу с Украиной: в чем причина

6 апреля 2023 14:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Запад Украины накрыл мощный снегопад
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Из-за снегопада, охватившего запад Украины и северной части Румынии граница между этими двумя странами в Черновицкой области частично закрыта. Полностью открыты только пешие переходы.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Ситуация на границе с Румынией

Румынские пограничники закрыли ряд пунктов пропуска на границе с Украиной.

Речь идет о пункте пропуска "Порубное", а также о КПП "Дяковцы" и "Красноильск".

Причиной такого шага является неожиданный снегопад, накрывший западную часть Украины.

Для кого открыты пункты пропуска

Так, на пункте "Порубное" румынская сторона временно прекратила оформление грузовых автомобилей из-за пункта пропуска.

На пунктах "Дяковцы" и "Красноильск" дорожная полиция Румынии запретила проезд даже легковых автомобилей.

"Пешие переходы работают. Легковые автомобили оформляют обе стороны, но когда водители выезжают за пределы пункта пропуска, дорожная полиция Румынии их останавливает из-за осложненного движения", — рассказал старший офицер прессслужбы Черновицкого пограничного отряда Константин Лисник.

Напомним, что cиноптики обещали на четверг, 6 августа, снег в некоторых регионах Украины.

Фото: Facebook Службы автомобильных дорог в Черновицкой области

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