Румунія закрила кордон з Україною: у чому причина

Захід України накрив потужний снігопад

Через снігопад, який охопив захід України та північну частину Румунії кордон між цими двома країнами у Чернівецькій області частково закритий. Повністю відкриті тільки піші переходи.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Ситуація на кордоні з Румунією

Румунські прикордонники закрили низку пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Йдеться про пункт пропуску "Порубне", а також про КПП "Дяківці" та "Красноїльськ".

Причиною такого кроку є несподіваний снігопад, який накрив західну частину України.

Для кого відкриті пункти пропуску

Так, на пункті "Порубне" румунська сторона тимчасово припинила оформлення вантажних автомобілів через пункт пропуску.

На пунктах "Дяківці" та "Красноїльськ" дорожня поліція Румунії заборонила проїзд навіть легкових автомобілів.

"Піші переходи працюють. Легкові автомобілі оформлюють обидві сторони, але, коли водії виїжджають за межі пункту пропуску, дорожня поліція Румунії їх зупиняє через ускладнений рух", — розповів старший офіцер пресслужби Чернівецького прикордонного загону Костянтин Ліснік.

Нагадаємо, що cиноптики обіцяли на четвер, 6 серпня, сніг у деяких регіонах України.

Фото: Facebook Служби автомобільних доріг в Чернівецькій області