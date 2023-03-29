Прогноз погоды на 30 марта - подробный прогноз погоды на завтра.

Прогноз погоды в Украине на 30 марта

В Украине, 30 марта, ожидается понижение температуры воздуха. В течение дня во всех областях страны будет холодно, в некоторых из них ожидаются осадки в виде мокрого снега или дождя.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Прогноз погоды

В Запорожской, Луганской, Донецкой и Харьковской областях мокрый снег, днем с дождем. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла.

На остальной территории без осадков. Температура ночью 3-8° мороза, на крайнем юге страны около 0°, днем 4-9° тепла, в Прикарпатье до 12° (в Карпатах ночью 9-14° мороза, днем 1-6° тепла).

Ночью и утром на дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.

Ветер северо-западный с переходом днем в западной части на юго-западный, 7-12 м/с.

Погода в Киевской области

В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 7-10 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

по области ночью 3-8° мороза, днем 4-9° тепла

в Киеве ночью 4-6° мороза, днем 6-8° тепла

Опасные гидрологические явления

Синоптики предупреждают, что 28-30 марта на участке Днестра Галич - Залещики ожидается дождевой паводок с повышением уровней воды на 0,7-1,2 м над текущими уровнями воды, без угрозы негативных последствий.

Во второй половине суток 29 марта ожидается прохождение максимального уровня дождевого паводка на р. Днестр в створе гидрологического поста. Воды прогнозируется в пределах 700–900 м3/с, без угрозы негативных последствий.

Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается:

29-30 марта — на высокогорье Ивано-Франковской области.

30 марта — на высокогорье Закарпатской области.

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

Напомним, что второй день подряд в Одесской области объявлено штормовое предупреждение. За 28 марта ветер повалил и повредил в городе 104 дерева.