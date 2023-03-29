Прогноз погоды на 30 марта - подробный прогноз погоды на завтра.

Погода улучшится не везде: в каких областях ждать непогоды завтра
В Украине, 30 марта, ожидается понижение температуры воздуха. В течение дня во всех областях страны будет холодно, в некоторых из них ожидаются осадки в виде мокрого снега или дождя.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
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Прогноз погоды
В Запорожской, Луганской, Донецкой и Харьковской областях мокрый снег, днем с дождем. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла.
На остальной территории без осадков. Температура ночью 3-8° мороза, на крайнем юге страны около 0°, днем 4-9° тепла, в Прикарпатье до 12° (в Карпатах ночью 9-14° мороза, днем 1-6° тепла).
Ночью и утром на дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.
Ветер северо-западный с переходом днем в западной части на юго-западный, 7-12 м/с.
Погода в Киевской области
В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный, 7-10 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
- по области ночью 3-8° мороза, днем 4-9° тепла
- в Киеве ночью 4-6° мороза, днем 6-8° тепла
Опасные гидрологические явления
Синоптики предупреждают, что 28-30 марта на участке Днестра Галич - Залещики ожидается дождевой паводок с повышением уровней воды на 0,7-1,2 м над текущими уровнями воды, без угрозы негативных последствий.
Во второй половине суток 29 марта ожидается прохождение максимального уровня дождевого паводка на р. Днестр в створе гидрологического поста. Воды прогнозируется в пределах 700–900 м3/с, без угрозы негативных последствий.
Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах
Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается:
- 29-30 марта — на высокогорье Ивано-Франковской области.
- 30 марта — на высокогорье Закарпатской области.
Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.
Напомним, что второй день подряд в Одесской области объявлено штормовое предупреждение. За 28 марта ветер повалил и повредил в городе 104 дерева.